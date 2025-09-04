szeptember 4., csütörtök

Képes múlt

Időutazásra hívja a látogatókat a szakályi művelődési ház

Időutazásra hívja a látogatókat a szakályi művelődési ház

A Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület szervezésében különleges fotókiállítás nyílik 2025. szeptember tizenharmadikán, szombaton, délután három órakor a szakályi Művelődési Házban. Az eseményen bemutatják azokat a tematikus tablókat, amelyek Szakály község huszadik századi történetét idézik meg archív fényképek segítségével. Az „Előttünk jártak... Fejezetek Szakály község XX. századi történetéből képekben” című kiállítást dr. Balázs-Kovács Sándor néprajzkutató, muzeológus, történész, a Wosinsky Mór Múzeum nyugalmazott néprajzos főmuzeológusa mutatja be és nyitja meg. Az ünnepélyes megnyitón közreműködik Gyertyános Mihály és a Pincehelyi Férfikórus. A kiállítás minden korosztály számára izgalmas lehetőséget kínál arra, hogy megismerje Szakály múltját, és tisztelettel adózzon azoknak, akik „előttünk jártak”.

 

