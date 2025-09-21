Film készül a geológia élő legendájáról – Szekszárdot is útba ejtette az ikonikus világjáró

A magyar geológia korelnöke, a kilencvenéves dr. Juhász Árpád látogatott pénteken Szekszárdra. Az ikonikus személyiség délután a Garay téren, az Obsitos udvarház előtti területen találkozott az érdeklődőkkel. Mindazokkal, akik főképp a televízió révén tanúi voltak érdekfeszítő műsorainak, máig emlékezetes előadásainak.

Dr. Juhász Árpád geológust dr. Fusz György is köszöntötte a téren

Fotó: Kiss Albert

Juhász Árpád dedikált a téren

A Magyar Örökség-díjas tudós az Egymilliomodik Lépés Egyesület vendégeként érkezett a vármegye székhelyére. Tette ezt azért, mert a szerveződés életmű filmet forgat személyéről. Borsi Zsolt egyesületi elnök közölte, hogy a napot Zengővárkonyban, Rockenbaur Pál sírkövénél kezdték, majd innen Mórágyra, a röghöz utaztak. Szekszárdon dr. Fusz György alpolgármester is köszöntötte a geológust.

Dr. Juhász Árpád elmondta, hogy nem ismeretlen előtte Szekszárd, egykoron több alkalommal is tartott ismeretterjesztő előadást a helyi művelődési házban. Örömmel és egyúttal meglepetéssel nyugtázta, hogy a térre érkező érdeklődők közül sokan elhozták dedikáltatni azon könyveit is, melyek már neki sincsenek meg, úgy kell rájuk antikváriumokban vadászni.

A tudósról érdemes idézni Kubassek János geográfus ideillő méltatását: „A televíziós és rádiós műsorai révén ismert Juhász Árpádot általában világjáró geológusként említik. Kevesebben tudják, hogy a magyar táj és a magyarság értékeinek megismertetésében is jelentős szerepet játszott. Két évtizeden át a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országjáró túráit vezette, amelyek során nemcsak hazánk geológiai látnivalóit ismertette, hanem történelmi, egyházi emlékeit is. Jó memóriája révén például minden jelentős templomról tudta, ki festette az oltárképet, vagy a freskót. Másfél évtizeden át az ő országjárásvezetői kézikönyveiből tanultak a hallgatók.”