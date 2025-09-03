Különleges kiállítást nézhet meg, aki betér a kulturális központba

A Bakta Galéria falain agyagba formált álmok, így szobrok, absztrakt művek, szokatlan formájú kancsók, vázák, leheletvékony kerámia szirmú virágokkal ékesített falitálak sorakoznak. Ezek a két keramikus, a gyulafehérvári, magyarul nem is beszélő Mona Vințan, és társa, a Marosvásárhelyen született Papp József alkotásai. Ők jelenleg Baranyában, Alsómocsoládon élnek. Sokat utaznak, nemrég nyílt kiállításuk Egerben, még láthatók kerámiáik mosonmagyaróvári tárlatukon, ez a szekszárdi pedig idén a tizenegyedik.

Varga Dalma, a Babits Kulturális Központ igazgatóhelyettese nyitotta meg a kiállítást

Fotó: Szepesi László

Alsómocsoládon alkotnak

Papp József, aki Erdélyből 1990-ben települt át Magyarországra, gyermekkorának jelentős részét szobrász-keramikus édesapjának műtermében töltötte. Viszont, mondta ő csak felnőttkorában, Magyarországon, Baján kezdett kerámiával foglalkozni. Az utóbbi három évtizedben lakott az ország sok településén, Miskolctól Sopronig. Élt Lánycsókon, s hamarosan Alsómocsoládról egy Nagyváradhoz közeli magyarországi településre költöznek. Azt mondta, azért, mert az közelebb van Gyulafehérvárhoz, ahonnan társa származik. Mona Vințan, akivel három éve ismerkedett meg, korábban ott egy nagy kerámiaüzemben dolgozott, ahol, ma már nagy tömegben, csak csészéket, tányérokat gyártanak. Itt viszont ő leheletvékony szirmú virágokat rak színes táljaiba, megvalósítva álmait.

A szobrok, vázák, s más kerámiák legtöbbje nem festett. Különféle agyagokat használnak, amelyek a kemence tüzében még színesebbekké válnak.

Mona Vințan és Papp József kerámiái szeptember közepéig tekinthetők meg a Babits Kulturális Központ Bakta Galériájában.