5 órája
Különleges pillanatok és rendhagyó nézőpont – így ritkán láthatjuk a Szekszárdi Szüreti Napokat (galéria)
Így ritkán láthatjuk a Szekszárdi Szüreti Napokat
Fotó: Denes Martonfai
Fotós kollégánk nem a megszokott, nagy totálokat kereste, hanem a részletekre figyelt. Lencséjén át egészen közel kerülhetünk azokhoz a pillanatokhoz, amelyeket a hétköznapi nézelődő talán észre sem venne. Egy-egy mosoly, kézmozdulat, viselet apró dísze vagy a forgatag közben elcsípett pillantás – ezek adják azt az intimitást, amit most mi is megmutatunk. Így tárul fel előttünk a Szekszárdi Szüreti Napok különleges, rejtett világa, a kincset érő részletekben.
A Szekszárdi Szüreti Napok gyöngyszemeiFotók: Mártonfai Dénes
