szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál képeken

53 perce

Különleges pillanatok és rendhagyó nézőpont – így ritkán láthatjuk a Szekszárdi Szüreti Napokat (galéria)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#kincs#forgatag#galéria

Teol.hu
Különleges pillanatok és rendhagyó nézőpont – így ritkán láthatjuk a Szekszárdi Szüreti Napokat (galéria)

Így ritkán láthatjuk a Szekszárdi Szüreti Napokat

Fotó: Denes Martonfai

Fotós kollégánk nem a megszokott, nagy totálokat kereste, hanem a részletekre figyelt. Lencséjén át egészen közel kerülhetünk azokhoz a pillanatokhoz, amelyeket a hétköznapi nézelődő talán észre sem venne. Egy-egy mosoly, kézmozdulat, viselet apró dísze vagy a forgatag közben elcsípett pillantás – ezek adják azt az intimitást, amit most mi is megmutatunk. Így tárul fel előttünk a Szekszárdi Szüreti Napok különleges, rejtett világa, a kincset érő részletekben.

A Szekszárdi Szüreti Napok gyöngyszemei

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu