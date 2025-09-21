Különleges pillanatok és rendhagyó nézőpont – így ritkán láthatjuk a Szekszárdi Szüreti Napokat (galéria)

Fotós kollégánk nem a megszokott, nagy totálokat kereste, hanem a részletekre figyelt. Lencséjén át egészen közel kerülhetünk azokhoz a pillanatokhoz, amelyeket a hétköznapi nézelődő talán észre sem venne. Egy-egy mosoly, kézmozdulat, viselet apró dísze vagy a forgatag közben elcsípett pillantás – ezek adják azt az intimitást, amit most mi is megmutatunk. Így tárul fel előttünk a Szekszárdi Szüreti Napok különleges, rejtett világa, a kincset érő részletekben.