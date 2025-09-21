2 órája
Kincsvadászok kíméljenek! – Indiana Jones is büszke lenne ezekre a leletekre
Tolna vármegye földje évszázadok óta őrzi múltunk emlékeit. A régészeti feltárások és a múzeumi munka nem csupán a szakemberek szűk körét érintik: mindannyiunk történetéhez tartoznak. Erről mesélt Ódor János, a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum igazgatója, akivel az ásatásoktól a szekszárdi szarkofág másolatán át egészen a Múzeumok Őszi Fesztiváljáig sok mindenről szó esett.
A Wosinsky Mór Múzeum 130 éve kutatja Tolna földjét, és a régészek munkájának nagy része ma is a beruházásokhoz kapcsolódik. Autópálya-építés, ipari csarnokok vagy közműfektetés előtt a múzeum szakemberei vizsgálják meg a területet, nehogy pótolhatatlan értékek vesszenek el. Az elmúlt időszakban Tamási, Felsőnyék és Pálfa környékén zajlottak ilyen feltárások. Bár nagyobb ásatásra nem került sor, ez bizonyos szempontból jó hír, hiszen így több lelőhely érintetlenül megőrződött a jövő kutatóinak. Emellett terv ásatás is zajlik: Dombóvár-Gólyaváron immár tíz éve kutatják a Dombó család egykori várkastélyát, amelynek történetéről évről évre egyre többet tudunk meg.
A török fürdő Tolnán – ritka felfedezés a régészek számára
2023 augusztusában a tolnai Malom utcában egyedülálló lelet került elő.
Be kell vallani, hogy ez a szívemhez közel álló munkák egyike. A Holt Dunához közeli telken a török korból származó fürdő maradványait találták meg, ami nemcsak Tolna vármegyében, de országos szinten is ritkaság.
– mondta Ódor János. – Magyarországon ez mindössze a hetedik település, ahol ilyen épület nyomaira bukkantak. A tolnai önkormányzat célja, hogy a területet egyben kezelje, és így további kutatásokra is lehetőség nyíljon. Már most sikerült meghatározni az épület korát, jellegét, a helyiségek beosztását, és a leletanyag is bekerült a múzeum gyűjteményébe. Ez a gyűjtemény ma már több mint nyolcszázezer darabból áll, és folyamatosan bővül – tett hozzá az igazgató.
Illegális fémkeresőzés – veszély és lehetőség
– A vármegye régészeti lelőhelyeinek gazdagsága sajnos nemcsak a kutatókat, hanem az illegális kincskeresőket is vonzza – mondja Ódor János. A fémkeresőzésnek ma is komoly veszélyei vannak, hiszen sokan értékes tárgyakat próbálnak jogsértő módon megszerezni. Ugyanakkor egyre többen kapcsolódnak be legálisan a közösségi régészetbe, együttműködve a múzeummal.
Az elmúlt években több mint tízezer fémtárgy került be így a gyűjteménybe. Ez azt mutatja, hogy ha a jó szándék találkozik a szakemberek munkájával, akkor a közösség is aktív részese lehet a múlt megőrzésének.
A szekszárdi szarkofág és a vasa diatreta másolata
Szekszárd egyik legismertebb régészeti lelete a római kori szarkofág, amelyet 1845-ben, a dologház építésekor találtak meg. Az eredeti darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, de a megyeháza udvarán évek óta látható a másolata. Nemrég azonban egy másik ritkaság is hazatért: a szarkofágból előkerült vasa diatreta üvegedény 3D nyomtatással készült másolata.
Az eredeti a világ egyik legértékesebb római üvegedényei közé tartozik, hiszen a teljes birodalomból mindössze néhány hasonló maradt fenn. A szőlőábrázolás és az ógörög felirat különösen közel áll Szekszárd lakóihoz és borászaihoz.
– emelte ki Ódor János. – Azt gondolom, hogy bár az eredeti hazahozatala semmilyen körülmények közöttt nem lehetséges, hiszen közel 130 tonna és a Magyar Nemzeti Múzeum egyik ékessége, az hogy a másolat bekerül a múzeumba, sokat jelenthet a szekszárdiak számára.
Múzeumok őszi fesztiválja, a 130 éves évforduló és a Mohácsi csata
A szeptember közepétől október végéig tartó Múzeumok Őszi Fesztiválja az országos múzeumi élet egyik legfontosabb eseménye. A programsorozat idei témája a divat, amelyhez kapcsolódva a szekszárdi múzeum is sokszínű előadásokkal és rendezvényekkel készül. A szervezők arra törekednek, hogy ne csupán a múzeum falai között kínáljanak programokat, hanem külső helyszíneken is megszólítsák az érdeklődőket. Így a fesztivál egyszerre kínál tudományos ismeretterjesztést és élményt. Emellett az idei év egyik legfontosabb tárlata a múzeum 130 éves történetét bemutató kiállítás, amely Apponyi Sándor és Wosinsky Mór örökségére épül. Ezzel párhuzamosan a nyíregyházi Jósa András Múzeum Benczúr Gyula kiállítása is megtekinthető Szekszárdon, így a látogatók a magyar festészet egyik kiemelkedő alakjának alkotásaival is találkozhatnak.
A jövő nagy feladata a régészeti állandó kiállítás teljes megújítása lesz, amelynek keretében a híres dunaföldvári mamut is új formában kerül majd a közönség elé.
A közel három évtizede futó Múzeumi Esték előadássorozat idén és jövőre az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik. A programsorozatban történészek, régészek és antropológusok vizsgálják meg a korszakot a magyar elit sorsától a csatatér feltárásáig, a tömegsírok elemzésétől a török források feldolgozásáig. A rendezvénysorozatot történelmi filmklub is kíséri.
A múlt öröksége a jelen szolgálatában
– A Wosinsky Mór Múzeum munkája egyszerre kutatás, értékmentés és közösségépítés – állítja a múzeum igazgatója. Legyen szó ásatásról, ikonikus leletek bemutatásáról vagy a közönséget megszólító programokról, minden kezdeményezés ugyanazt a célt szolgálja: közelebb hozni a múltat az emberekhez, és erősíteni a helyi identitást. A múzeum egyszerre hagyománytisztelő és nyitott az újra, hiszen csak így tudja megmutatni, hogy a régmúlt emlékei nem csupán poros tárgyak, hanem élő kapcsolódások a jelennel.
Mamutcsontok a vitrinben – harc a Tolnában talált ősmaradványértDunaföldvár-Göböljárás nevű helyen 1934 szeptemberében hatalmas csontok kerültek elő.
Szenzációs felfedezés: építkezés közben bukkantak rá a 450 éves fürdőre!Egy évvel ezelőtt szenzációs lelet került elő Tolna szívében.
Tovább kutatják a dombóvári vár titkaitAz 1702-ben felrobbantott építmény maradványait próbálják szóra bírni, az utóbbi években egyre több sikerrel, a kutatók.