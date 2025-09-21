Kincsvadászok kíméljenek! – Indiana Jones is büszke lenne ezekre a leletekre

A Wosinsky Mór Múzeum 130 éve kutatja Tolna földjét, és a régészek munkájának nagy része ma is a beruházásokhoz kapcsolódik. Autópálya-építés, ipari csarnokok vagy közműfektetés előtt a múzeum szakemberei vizsgálják meg a területet, nehogy pótolhatatlan értékek vesszenek el. Az elmúlt időszakban Tamási, Felsőnyék és Pálfa környékén zajlottak ilyen feltárások. Bár nagyobb ásatásra nem került sor, ez bizonyos szempontból jó hír, hiszen így több lelőhely érintetlenül megőrződött a jövő kutatóinak. Emellett terv ásatás is zajlik: Dombóvár-Gólyaváron immár tíz éve kutatják a Dombó család egykori várkastélyát, amelynek történetéről évről évre egyre többet tudunk meg.

Múzeum igazgató munka közben

Forrás: TEOL

A török fürdő Tolnán – ritka felfedezés a régészek számára

2023 augusztusában a tolnai Malom utcában egyedülálló lelet került elő.

Be kell vallani, hogy ez a szívemhez közel álló munkák egyike. A Holt Dunához közeli telken a török korból származó fürdő maradványait találták meg, ami nemcsak Tolna vármegyében, de országos szinten is ritkaság.

– mondta Ódor János. – Magyarországon ez mindössze a hetedik település, ahol ilyen épület nyomaira bukkantak. A tolnai önkormányzat célja, hogy a területet egyben kezelje, és így további kutatásokra is lehetőség nyíljon. Már most sikerült meghatározni az épület korát, jellegét, a helyiségek beosztását, és a leletanyag is bekerült a múzeum gyűjteményébe. Ez a gyűjtemény ma már több mint nyolcszázezer darabból áll, és folyamatosan bővül – tett hozzá az igazgató.

Illegális fémkeresőzés – veszély és lehetőség

– A vármegye régészeti lelőhelyeinek gazdagsága sajnos nemcsak a kutatókat, hanem az illegális kincskeresőket is vonzza – mondja Ódor János. A fémkeresőzésnek ma is komoly veszélyei vannak, hiszen sokan értékes tárgyakat próbálnak jogsértő módon megszerezni. Ugyanakkor egyre többen kapcsolódnak be legálisan a közösségi régészetbe, együttműködve a múzeummal.

Az elmúlt években több mint tízezer fémtárgy került be így a gyűjteménybe. Ez azt mutatja, hogy ha a jó szándék találkozik a szakemberek munkájával, akkor a közösség is aktív részese lehet a múlt megőrzésének.

A szekszárdi szarkofág és a vasa diatreta másolata

Szekszárd egyik legismertebb régészeti lelete a római kori szarkofág, amelyet 1845-ben, a dologház építésekor találtak meg. Az eredeti darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, de a megyeháza udvarán évek óta látható a másolata. Nemrég azonban egy másik ritkaság is hazatért: a szarkofágból előkerült vasa diatreta üvegedény 3D nyomtatással készült másolata.

Az eredeti a világ egyik legértékesebb római üvegedényei közé tartozik, hiszen a teljes birodalomból mindössze néhány hasonló maradt fenn. A szőlőábrázolás és az ógörög felirat különösen közel áll Szekszárd lakóihoz és borászaihoz.

– emelte ki Ódor János. – Azt gondolom, hogy bár az eredeti hazahozatala semmilyen körülmények közöttt nem lehetséges, hiszen közel 130 tonna és a Magyar Nemzeti Múzeum egyik ékessége, az hogy a másolat bekerül a múzeumba, sokat jelenthet a szekszárdiak számára.