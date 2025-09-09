Ostorcsattogástól volt hangos az utca (galéria)

Csikósok ostorcsattogtatása vegyült a szüreti felvonuláson résztvevők énekébe Madocsán, az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanis sok lovas vett részt a falu egyik legnagyobb rendezvényén. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja mellett a Beloianniszi Néptánc Együttes vett részt a menetben, és adott műsort az egyes megállóhelyeken, amelyeken a kisbíró az elmúlt év történéseit is kidobolta. Mellettük a falu lakói közül is sokan csatlakoztak a felvonuláshoz, és családok öltöttek magukra magyaros motívumokkal ellátott ruhát.

Madocsa apraja-nagyja őrzi a hagyományt. Fotó: Molnár Gyula

Az idei esemény egyik különlegessége az volt, hogy a Zala vármegyéből származó bíróné ugyan madocsai népviseletet vett fel, a fején viszont a születési helyére utaló gyöngyös kontyfedőt viselt. A napot bál zárt a Szamaras zenekarral, amelyre a környékbeli településekről is érkeztek.