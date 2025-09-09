szeptember 9., kedd

Ádám névnap

26°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

1 órája

Ostorcsattogástól volt hangos az utca (galéria)

Címkék#hagyományőrzés#felvonulás#szüret#Madocsa

Szüreti felvonulást tartották a hétvégén Madocsán.

Révészné Hanol Erzsébet

Csikósok ostorcsattogtatása vegyült a szüreti felvonuláson résztvevők énekébe Madocsán, az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanis sok lovas vett részt a falu egyik legnagyobb rendezvényén. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja mellett a Beloianniszi Néptánc Együttes vett részt a menetben, és adott műsort az egyes megállóhelyeken, amelyeken a kisbíró az elmúlt év történéseit is kidobolta. Mellettük a falu lakói közül is sokan csatlakoztak a felvonuláshoz, és családok öltöttek magukra magyaros motívumokkal ellátott ruhát.

Madocsa apraja-nagyja őrzi a hagyományt. Fotó: Molnár Gyula

Az idei esemény egyik különlegessége az volt, hogy a Zala vármegyéből származó bíróné ugyan madocsai népviseletet vett fel, a fején viszont a születési helyére utaló gyöngyös kontyfedőt viselt. A napot bál zárt a Szamaras zenekarral, amelyre a környékbeli településekről is érkeztek.

Szüreti felvonulás Madocsán

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu