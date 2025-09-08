szeptember 8., hétfő

10 perce

Az új helyszínen is a megszokott magas színvonalat hozta a Paksi BorBála (galéria)

Volt, hogy egyszerre három helyen zajlottak programok a Sárgödör téren. A pincesor először volt a Paksi BorBála helyszíne.

Révészné Hanol Erzsébet

Beváltotta a hozzáfűzött a reményeket, hogy a Sárgödör térre költöztették idén a Paksi BorBála programjait. Márkus Zalán, a szervező Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy az új helyszínen ugyan az eddigiekhez képest kevesebb bálából tudták megépíteni az alkalmi színházat, viszont a befogadóképesség nagyobb lett. Nem hiába, a program mind három napján telt ház előtt zajlottak az előadások. A bálák jó hangszigetelő képességének köszönhetően pedig arra is volt lehetőség, hogy egyszerre három helyszínen legyenek programok. Ezek között forgott a tömeg.

A Paksi BorBála kivilágított helyszíne
Különleges hangulatot teremtettek a Paksi BorBála szervezői és résztvevői
Fotó: Molnár Gyula

A bort és a kultúrát ötvözi a Paksi BorBála

A bort és a kultúrát ötvöző Paksi BorBála ezúttal is több műfajt felvonultatott. A csütörtöki nyitó napon a színházi élményeké volt főszerep. Az Apropó Színjátszó Egyesület vásári komédiája alapozta meg a hangulatot, amit aztán „Kérem a következőt!” elnevezésű improvizációs színházi előadás fokozott tovább Németh Kristóf vezetésével, Gregor Bernadett, Beleznay Endre és Faragó András színművészek részvételével. Ez idő alatt a kistéren a Szekszárdi Jazz Quartett adott műsort, végül Gálvölgyi János A hivatásos rajongó című előadása zárta a napot.

Gyerekek és felnőttek a Sárgödör téri rendezvény nézőterén
A gyerekek és a felnőttek egyaránt találtak kedvükre valót
Fotó: Molnár Gyula

Pénteken a zenére helyeződött a hangsúly. A Kiskalász zenekarral a gyerekeknek kedveztek, majd a Medinai Tamburazenekar állt színpadra. Gubik Petra és Tempfli Erik „Mi van a zsebemben?” című előadását vastapssal hálálta meg a közönség, Kalapács és Rudán Joe akusztik koncertje pedig a három nap egyik leglátogatottabb eseménye volt. A szombati zárónapon fellépett az Ördögszekér táncegyüttes, majd a Shisha Café és a Magashegyi Underground akusztik duó, amely szintén hatalmas sikert aratott. A Paksi BorBála Dy Tes retro partyjával zárult.

A Paksi BorBála esti programja a Kalapács - Rudán Joe akusztik koncert
A Kalapács – Rudán Joe akusztik koncert sokakat vonzott
Fotó: Molnár Gyula

A BrutálAtom pályájába építik be a bálákat

Az új helyszín azt is lehetővé tette, hogy a kitelepülő paksi, paksi kötődésű borászok mellett a Sárgödör téri pince tulajdonosok is fogadni tudják a vendégeket, illetve a gasztronómia terén is nagyobb lett a választék, mint a korábbi években. A színház megépítéséhez nyolcvanhat nagyméretű kockabálát használtak fel. Ezekre hamarosan ismét szükség lesz, ugyanis a most hétvégi BrutálAtom pályájának lesznek részei.

Országos hírű művészek léptek fel a bálák között

Fotók: Molnár Gyula

 

 

