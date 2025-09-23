szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Filmszínház

3 órája

Programajánló a hétre: egy monumentális történelmi filmmel csábítanak a mozik

Címkék#Downton abbey: a nagy finálé#moziajánló#Wosinsky Mór Múzeum

Brunner Mónika
Képünk illusztráció

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Kedd

Mozi

Szekszárd Downton abbey: a nagy finálé (angol romantikus dráma), 17 óra. Démonok között - utolsó rítusok (angol-amerikai horror), 19.30. 

Paks Downton abbey: a nagy finálé (angol romantikus dráma), 14.40. Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar romantikus zenés film), 17 óra. Kontakt (amerikai thriller), 19 óra. 

Történelmi filmklub

Szekszárd Elizabeth (angol filmdráma), 14 óra. 

Szerda

Mozi

Szekszárd Downton abbey: a nagy finálé (angol romantikus dráma), 17 óra. Démonok között - utolsó rítusok (angol-amerikai horror), 19.30. 

Paks Többesélyes szerelem (amerikai-finn romantikus dráma), 14.40. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 16.55. Démonok között - utolsó rítusok (angol-amerikai horror), 19 óra. 

Előadás

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Fogszabályozás természetesen. Előadó: Dr. Kelemen István, 17 óra.

Múzeumi Esték 

Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum főépület, könyvtár: Varga Szabolcs: az 1526. évi mohácsi csata a magyar történelmi emlékezetben, 16.30. 

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) Jók között a legjobbá válni! Turnén az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor. Vendég: Wittmann Zsolt, középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezető, Rompf Gabriella, Paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgatója, Huszárik Imre, Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója, Andorka Gábor, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója. Moderátor: Fekete Áron, MCC Tanuláskutató Intézet projektmenedzsere, 17 óra. 

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi vígjáték), 19.30. 

Paks Démonok között - utolsó rítusok (angol-amerikai horror), 14.25.  Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 16.55. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra. 

Roll-up kiállítás

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Tolna vármegye és a tudomány. 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, 17.30. 

Péntek 

Mozi 

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amaerikai-francia animáció), 15 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi vígjáték), 19.30. 

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16.10. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 17.55. Kontakt (amerikai thriller), 20 óra. 

Bölcske Lili és a kenguru (osztrák vígjáték), 16 óra. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 18 óra. Rajtakapva (amerikai thriller), 20.30. 

Megemlékezés

Györe játszótér, műfüves pálya: Györei Kútvölgy-park átadás és megemlékezés a 790 éves Györéről, 17 óra. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
