Németkéren találkoztak az ország sváb fiataljai

Első alkalommal lehetett a Sváb Fiatalok Országos Találkozójának házigazdája Németkér. A rendezvényen a Landesrat, vagyis a Magyarországi Német Ének, Zene- és Tánckarok Tanácsába tartozó szervezetek vettek részt, ezúttal tizenkét tánccsoport és öt zenekar. Tolna vármegyét a vendéglátók mellett a bonyhádi és a mórágyi táncosok, valamint két paksi zenekar, a Roger Schilling Fúvószenekar és a Krier Krain zenekar képviselte. Rajtuk kívül az ország számos pontjáról érkeztek a sváb hagyományok őrzésében élen járó egyesületek fiataljai.

Németkér volt idén a Sváb Fiatalok Országos Találkozójának helyszíne

Fotó: Molnár Gyula

Három napot töltöttek Németkéren a sváb fiatalok

Megvendégelésük már pénteken elkezdődött, tudtuk meg Rauthné Baumann Orsolyától, a Németkéri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. Szombaton délelőtt vetélkedővel készültek számukra, kora délután pedig konferenciát tartottak két előadással. Az egyiken Köhlerné Koch Ilona a pacsker készítésről beszélt, a másikon Fodor Viktória a németkéri születésű fotográfus, Molnár József a falut az 1920-as évektől kezdődően megörökítő fényképein keresztül mutatta be a település múltját. A délutáni programot ugyan némiképp átírta az időjárás, a heves esőzés miatt sem a felvonulást, sem a búcsúfaállítást nem tudták megtartani, a gálaműsor viszont gond nélkül megvalósulhatott a rendezvénysátor alatt. Itt minden csoport bemutatkozott – szóban, majd zenével és tánccal egyaránt. A programot szombaton három zenekaros sváb bál zárta, vasárnap délelőtt pedig szentmisével ért véget a találkozó.

Szóban és tánccal, zenével is bemutatkoztak a résztvevő csoportok

Fotó: Molnár Gyula

Rauthné Baumann Orsolya kiemelte, hogy a sváb hagyományok ápolását, illetve a fiatalok közötti ismerkedést és az egyesület közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló rendezvény a Landesrat, a németkéri önkormányzat, a Németkéri Német Nemzetiségi Önkormányzat összefogásával, pályázati forrás felhasználásával és a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával valósulhatott meg.