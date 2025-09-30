1 órája
A mának is üzen a múlt Mórágyon
A Mórágyi Általános Iskola aulájában különleges rendezvény zajlott le. Sváb örökségünk címmel tárlat mutatja be a helyi német közösség múltját, népviseletét és tárgyi emlékeit. A kiállítás a hagyományőrzés mellett a fiatalabb generációk számára is élményszerű ismeretszerzést kínál.
Sváb örökségünk címet viseli az a kiállítás, aminek a német nemzetiségi nyelvet is oktató Mórágyi Általános Iskola aulája ad otthont. A megnyitó a múlt hét végén zajlott le az intézményben. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Köhlerné Koch Ilona, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) közgyűlési tagja is.
Sváb örökségünk, polgármesteri megnyitóval
A közönséget Árváné Rácz Mária pedagógus, a tárlat megálmodója és szervezője köszöntötte. A beszéd ezután német nyelven folytatódott Petrovics Katalin pedagógus tolmácsolásában. Szó esett a svábság szorgalmas életéről, a helyszínen megtekinthető népviseletről és használati tárgyakról. A kiállítást Glöckner Henrik polgármester ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
A település vezetője hangsúlyozta a hagyományok, a tárgyi emlékek megőrzésének fontosságát. Azt is megjegyezte, hogy Mórágy a sváb örökség szempontjából kivételes hely, hiszen például a lakóházak legkevesebb kilencven százaléka, bár napjainkra már átépített formában, de a korabeli alapokon nyugszik.
Ezt követően Glöckner Jánosné, a helytörténeti gyűjtemény egyik alapítójának emlékezése színesítette a megnyitót. Horváth Janka tanuló Georg Fath Mein Ahnerl című, németül előadott versével tisztelgett az ősök előtt. Riegl Veronika, a helyi hagyományőrző néptánc csoport tagja színpompás mórágyi sváb ünnepi ruhában érkezett, amit joggal csodáltak meg a jelenlévők.
A rendezvény, mint német nemzetiségi délután később a kultúrházban folytatódott. Pappert Anna és Pappert Gábor harmonika művészek, a sváb népzenei kultúra értékőrzői hangszer bemutatóval egybekötött koncertet adtak a hálás közönségnek. Az előadás végén a legkisebbek ki is próbálhatták a harmonikákat, melyek között akadt egy százéves, ma is kiválóan működő darab.
– Ezek az emlékek lehetőséget nyújtanak tanulóinknak arra, hogy a már feledésbe merült használati tárgyakat és munkaeszközöket interaktív módon megismerhessék a német hon- és népismereti órákon, a tananyagba illeszkedő tematika szerint – mondta el Marosi Linda, az iskola igazgatója. – Ez úton is köszönöm valamennyi támogatónknak, segítőnknek, hogy példás összefogással megvalósulhatott a településen ez a kivételes program, benne a tanév végéig megtekinthető tárlat, amire mindenkit szívesen látunk.