A mának is üzen a múlt Mórágyon

A település vezetője hangsúlyozta a hagyományok, a tárgyi emlékek megőrzésének fontosságát. Azt is megjegyezte, hogy Mórágy a sváb örökség szempontjából kivételes hely, hiszen például a lakóházak legkevesebb kilencven százaléka, bár napjainkra már átépített formában, de a korabeli alapokon nyugszik.

A múlt német emlékei kaptak helyet a tanév végéig megtekinthető tárlaton. Fotó: Beküldött

Ezt követően Glöckner Jánosné, a helytörténeti gyűjtemény egyik alapítójának emlékezése színesítette a megnyitót. Horváth Janka tanuló Georg Fath Mein Ahnerl című, németül előadott versével tisztelgett az ősök előtt. Riegl Veronika, a helyi hagyományőrző néptánc csoport tagja színpompás mórágyi sváb ünnepi ruhában érkezett, amit joggal csodáltak meg a jelenlévők.

A rendezvény, mint német nemzetiségi délután később a kultúrházban folytatódott. Pappert Anna és Pappert Gábor harmonika művészek, a sváb népzenei kultúra értékőrzői hangszer bemutatóval egybekötött koncertet adtak a hálás közönségnek. Az előadás végén a legkisebbek ki is próbálhatták a harmonikákat, melyek között akadt egy százéves, ma is kiválóan működő darab.