szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sváb örökségünk

30 perce

A mának is üzen a múlt Mórágyon

Címkék#Mórágy#Árváné Rácz Mária#iskola#kiállítás#népviselet

A Mórágyi Általános Iskola aulájában különleges rendezvény zajlott le. Sváb örökségünk címmel tárlat mutatja be a helyi német közösség múltját, népviseletét és tárgyi emlékeit. A kiállítás a hagyományőrzés mellett a fiatalabb generációk számára is élményszerű ismeretszerzést kínál.

Szeri Árpád

Sváb örökségünk címet viseli az a kiállítás, aminek a német nemzetiségi nyelvet is oktató Mórágyi Általános Iskola aulája ad otthont. A megnyitó a múlt hét végén zajlott le az intézményben. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Köhlerné Koch Ilona, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ)  közgyűlési tagja is.

Sváb örökségünk
Sváb örökségünk címet viseli a kiállítás. A felvétel bal szélén Glöckner Henrik, a széken Glöckner Jánosné, jobb szélen Köhlerné Koch Ilona látható 

Sváb örökségünk, polgármesteri megnyitóval

A közönséget Árváné Rácz Mária pedagógus, a tárlat megálmodója és szervezője köszöntötte. A beszéd ezután német nyelven folytatódott Petrovics Katalin pedagógus tolmácsolásában. Szó esett a svábság szorgalmas életéről, a helyszínen megtekinthető népviseletről és használati tárgyakról. A kiállítást Glöckner Henrik polgármester ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. 

A település vezetője hangsúlyozta a hagyományok, a tárgyi emlékek megőrzésének fontosságát. Azt is megjegyezte, hogy Mórágy a sváb örökség szempontjából kivételes hely, hiszen például a lakóházak legkevesebb kilencven százaléka, bár napjainkra már átépített formában, de a korabeli alapokon nyugszik. 

A múlt német emlékei kaptak helyet a tanév végéig megtekinthető tárlaton. Fotó: Beküldött

Ezt követően Glöckner Jánosné, a helytörténeti gyűjtemény egyik alapítójának emlékezése színesítette a megnyitót. Horváth Janka tanuló Georg Fath Mein Ahnerl című, németül előadott versével tisztelgett az ősök előtt. Riegl Veronika, a helyi hagyományőrző néptánc csoport tagja színpompás mórágyi sváb ünnepi ruhában érkezett, amit joggal csodáltak meg a jelenlévők. 

A rendezvény, mint német nemzetiségi délután később a kultúrházban folytatódott. Pappert Anna és Pappert Gábor harmonika művészek, a sváb népzenei kultúra értékőrzői hangszer bemutatóval egybekötött koncertet adtak a hálás közönségnek. Az előadás végén a legkisebbek ki is próbálhatták a harmonikákat, melyek között akadt egy százéves, ma is kiválóan működő darab.

 – Ezek az emlékek lehetőséget nyújtanak tanulóinknak arra, hogy a már feledésbe merült használati tárgyakat és munkaeszközöket interaktív módon megismerhessék a német hon- és népismereti órákon, a tananyagba illeszkedő tematika szerint – mondta el Marosi Linda, az iskola igazgatója. – Ez úton is köszönöm valamennyi támogatónknak, segítőnknek, hogy példás összefogással megvalósulhatott a településen ez a kivételes program, benne a tanév végéig megtekinthető tárlat, amire mindenkit szívesen látunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu