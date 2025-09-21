Kárpát-medence népei kapcsolódtak össze – ez történt a Sereglésen! (galéria)

A szekszárdi Sereglés a közösség és a népi kultúra élő találkozója volt, amely minden jelenlévőt lenyűgözött. A program a Szekszárdi Szüreti Napok keretében zajlott, lehetőséget adva a hagyományőrzés és a helyi kultúra átélésére. A Béla király tér ez alkalommal a néptánc és a népzene szentélyévé alakult.

A szekszárdi Sereglés helyszíne, a Béla király tér színpompás táncos forgataggá alakult

Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Sereglés zenével és tánccal

A Sereglés gyakorlatilag az egész Kárpát-medence magyarságának találkozója és bemutatkozása. Ezen a napon, azaz szeptember 20-án határon innen és túl több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester együtt ünnepel. Ennek a kezdeményezésnek a részeseként vármegyénk székhelyén is lezajlott a viseletes találkozó, dallal és tánccal.

A színpompás bemutató keretében tizenhárom néptáncos csoport adott egymásnak találkozót a téren. Az itt található szabadtéri színpadról dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Beszédében egyebek mellett hangsúlyozta: nagyszerű érzést vált ki annak tudata, hogy a szekszárdi rendezvénnyel egy időben a Kárpát-medence több mint háromszáz helyszínén ugyancsak népviseletbe öltözött fiatalok és idősebbek sereglettek össze. Valamennyi csapatot külön is üdvözölte, így nagy tapsot kapott az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes, a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a Decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, a Dusnoki Ifjúsági és Felnőtt Néptáncegyüttes, az Érsekcsanádi Bazsarózsa Néptáncegyüttes, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület, az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület, a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület, a Sárpilisi Gerlice madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület, továbbá a Szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület sihederek és ifjúsági csoportja, valamint nagyegyüttese.

Ezt követően Radó Bertalan 8. osztályos tanuló, a Csizmazia Alapítvány A Jövő Ígéretes Gyermekeiért növendéke szavalta el Csoóri Sándor költő Faparázs a hóra kivilágít című versét. Petkó Tamás plébános áldása után a Tarsoly Zenekar és Magdali Anna énekes adott műsort. A lendületes muzsikára, a sárközi és friss csárdás dallamára mozgásba lendült a tér és közös tánc forgataga ragadta magával a résztvevőket. A Sereglés a Vármegyeháza udvarán is méltó módon gazdagodott a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület kézműves foglalkozásával és bemutatójával.