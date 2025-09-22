A kulturált borfogyasztást ágyba küldtük hajnalra – így búcsúzunk a Szüreti Napoktól

Ha nem maradt volna a hűtőben egy fél üveg Kadarka, talán el sem hinném, hogy valóban megtörtént a Szekszárdi Szüreti Napok, hiszen alig kezdődött el, már vége is lett. A mi csendes kis városkánk, ahol hétköznap a legnagyobb izgalmat az okozza, ha valaki engedély nélkül hajt be a Garay térre, hirtelen kifordult a négy sarkából, és a világ közepévé vált.

A Szekszárdi Szüreti Napok attól szép, hogy az emelkedett és profán is karöltve dalolnak

Fotó: Kiss Albert

Mindenki a maga módján búcsúzik a Szekszárdi Szüreti Napoktól

Jöttek messziről vendégek, helyi kézművesek, árusok, volt rengeteg kulturális program. A borudvarban pedig nem lehetett hibázni: itt minden pohárba csak olyan nedű került, amitől Goethe is elégedetten biccentett volna. Nem véletlen, hogy a polgármester épp tőle idézte a nagy igazságot: „ Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk”. Ezen a hétvégén szerencsére nem is kellett efféle bűnbe esnünk.

A hivatalos megnyitó emelkedett volt, szépen csengtek a gondolatok. Csakhogy engem, bevallom őszintén, profánabb gondolat kerülgetett, eszembe juttatva a fesztivál egy másik arcát is: a hajnalig tartó Béla téri mulatozást, ahol a kulturált borfogyasztást rég ágyba küldtük, semmi keresnivalója a felnőttek között éjnek évadján. Mert valljuk be, a hajnali kakasszó és a macskajaj közé nem fér már be Goethe, legfeljebb egy ásványvíz.

Ezért gondoltam, jó lenne egyszer egy alternatív megnyitót is tartani. Nem színpadi díszletekkel és szép szavakkal, hanem egy hordóval, amit közösen csapra verünk, és addig táncolunk körülötte, amíg fel nem bukkan az első napsugár a Vármegyeháza teteje fölött. Innen nézve, nekem idén is sikerült méltóképpen, a magam módján megnyitni a fesztivált.

De hát éppen ettől szép ez az egész: egyszerre emelkedett és profán, egyszerre Goethe, jóféle kadarka és vurstli, egyszerre ünnep és másnap. Köszönünk mindent a városnak, a szervezőknek – felejthetetlen volt. Jövőre ugyanitt!