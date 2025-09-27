Tíz kilométernyi iratot költöztettek ki az ódon falak közül

Két évszázadon át őrizték a régi okleveleket, a történéseket dokumentáló iratokat Szekszárdon a vármegyeházán, amelyet az 1800-as évek első felében Pollack Mihály tervei alapján erre a célra is építettek. Aztán jött a Modern Városok Program, s úgy döntöttek, a hajdani laktanya helyén építeni kéne egy új, nagy, korszerű épületet, azért is, hogy a falait bő ötven éve kinőtt hajdani Megyei Könyvtár kapjon végre méltó helyet, s legyen ott korszerű, a XXI. századi igényeket kielégítő levéltár.

Ruzsa Évával, a Levéltár igazgatójával Szepesi László beszélgetett

Fotó: A szerző felvétele

A Tudásközpont elkészült, s az ódon falak közt őrzött, gondozott, majd tíz kilométernyi pótolhatatlan dokumentum, ha nem is azonnal, de az átadás után egy évvel az új helyre költözött. Most pedig már majdnem minden ott van, csak néhány bútor, üres polc maradt a régi vármegyeháza falai között.

