Újvári Marika nótaestje megtöltötte a Vármegyeházát (galéria és videó)
Magyarnóta és cigányzene csendült a Vármegyeházán.
Magyar borhoz magyarnóta. A Szekszárdi Szüreti Napokhoz kapcsolódóan ezzel a címmel tartottak nótaestet csütörtökön a Vármegyeháza dísztermében.
Újvári Marika nótaestje a VármegyeházánFotók: Mártonfai Dénes
Újvári Marika és György László az ifj. Farkas József prímás vezette Hakme cigányzenekar kíséretében lépett fel a szép számú közönség előtt.
