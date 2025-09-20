szeptember 20., szombat

Teol.hu videó

25 perce

Újvári Marika nótaestje megtöltötte a Vármegyeházát (galéria és videó)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#teol video#magyarnóta#Újvári Marika#Szekszárd

Magyarnóta és cigányzene csendült a Vármegyeházán.

Teol.hu

Magyar borhoz magyarnóta. A Szekszárdi Szüreti Napokhoz kapcsolódóan ezzel a címmel tartottak nótaestet csütörtökön a Vármegyeháza dísztermében.

Újvári Marika nótaestje a Vármegyeházán

Fotók: Mártonfai Dénes

Újvári Marika és György László az ifj. Farkas József prímás vezette Hakme cigányzenekar kíséretében lépett fel a szép számú közönség előtt.

 

Teol.hu videó

