Ókori luxusedény került Szekszárdra

Ajándékozási szerződést kötöttek csütörtökön délután a szüreti napokon. Juhász Tibor, a Pastor Pincészet főborásza egy Szekszárdon talált híres római kori edény, a vasa diatréta mását adta át a Wosinsky Mór Múzeumnak. Az eredeti üvegtál az 1854-ben Szekszárdon, a vármegyeháza közelében talált római kori, 110 mázsás szarkofág tartozéka, s miként a szarkofág, az üvegedény is Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum ékessége.

A vasa diatréta másolatát adományozta a Pastor Pincészet a múzeumnak. A képen Ódor János Gábor és Juhász Tibor látható

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

Vasa diatréta: csak néhány hasonló van a világon

A vasa diatréta, mivel hasonló csak néhány van a világon, felkeltette Balogh Attilának, a Vármegyei Kormányhivatal borászati szakemberének figyelmét, és sok utánjárás után sikerült róla 3D-s nyomtatással, az eredetihez hasonlót készíteni. Ez a Pastor pincészeté lett, talán azért is, mert oldalán ógörögül a felirat úgy szól: Áldozz a pásztornak, igyál és élni fogsz!

A vasa diatréta

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

Szőlőfürtök díszítik a III. században készült római kori szarkofágot, s felirata alapján bizonyára a vasa diatréta is kötődött a szőlőkultúrához. Így természetes, hogy a szüreti napokon történt az aktus, amelynek keretében a Wosinsky Mór Múzeum vármegyeházán lévő egyik kiállítótermében, az eredeti szarkofág mérethű, pontos másolata mellett írta alá Ódor János Gábor múzeumigazgató és Juhász Tibor az ajándékozási szerződést.

A vasa diatréta mostantól, a szarkofág mellett, egy megvilágított vitrinben látható.