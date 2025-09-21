3 órája
Ókori luxusedény került Szekszárdra
Egyedülálló ókori üvegedény másolatával gazdagodott Szekszárd. A szüreti napokon Juhász Tibor főborász ajándékozta a Wosinsky Mór Múzeumnak a ritkaságszámba menő vasa diatréta mását. Az eredetileg a III. században készült luxusedényből mindössze néhány ismert a világon – a szekszárdi példány most 3D-nyomtatással született újjá, és a szarkofág másolata mellett tekinthető meg.
Ajándékozási szerződést kötöttek csütörtökön délután a szüreti napokon. Juhász Tibor, a Pastor Pincészet főborásza egy Szekszárdon talált híres római kori edény, a vasa diatréta mását adta át a Wosinsky Mór Múzeumnak. Az eredeti üvegtál az 1854-ben Szekszárdon, a vármegyeháza közelében talált római kori, 110 mázsás szarkofág tartozéka, s miként a szarkofág, az üvegedény is Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum ékessége.
Vasa diatréta: csak néhány hasonló van a világon
A vasa diatréta, mivel hasonló csak néhány van a világon, felkeltette Balogh Attilának, a Vármegyei Kormányhivatal borászati szakemberének figyelmét, és sok utánjárás után sikerült róla 3D-s nyomtatással, az eredetihez hasonlót készíteni. Ez a Pastor pincészeté lett, talán azért is, mert oldalán ógörögül a felirat úgy szól: Áldozz a pásztornak, igyál és élni fogsz!
Szőlőfürtök díszítik a III. században készült római kori szarkofágot, s felirata alapján bizonyára a vasa diatréta is kötődött a szőlőkultúrához. Így természetes, hogy a szüreti napokon történt az aktus, amelynek keretében a Wosinsky Mór Múzeum vármegyeházán lévő egyik kiállítótermében, az eredeti szarkofág mérethű, pontos másolata mellett írta alá Ódor János Gábor múzeumigazgató és Juhász Tibor az ajándékozási szerződést.
A vasa diatréta mostantól, a szarkofág mellett, egy megvilágított vitrinben látható.