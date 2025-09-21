szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismét gazdagodtunk

1 órája

Ókori luxusedény került Szekszárdra

Címkék#ókori#Wosinszky Mór Múzeum#Juhász Tibor#edény#Ódor János

Egyedülálló ókori üvegedény másolatával gazdagodott Szekszárd. A szüreti napokon Juhász Tibor főborász ajándékozta a Wosinsky Mór Múzeumnak a ritkaságszámba menő vasa diatréta mását. Az eredetileg a III. században készült luxusedényből mindössze néhány ismert a világon – a szekszárdi példány most 3D-nyomtatással született újjá, és a szarkofág másolata mellett tekinthető meg.

Szepesi László

Ajándékozási szerződést kötöttek csütörtökön délután a szüreti napokon. Juhász Tibor, a Pastor Pincészet főborásza egy Szekszárdon talált híres római kori edény, a vasa diatréta mását adta át a Wosinsky Mór Múzeumnak. Az eredeti üvegtál az 1854-ben Szekszárdon, a vármegyeháza közelében talált római kori, 110 mázsás szarkofág tartozéka, s miként a szarkofág, az üvegedény is Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum ékessége.

Vasa diatréta másolat ajándékozás
A vasa diatréta másolatát adományozta a Pastor Pincészet a múzeumnak. A képen Ódor János Gábor és Juhász Tibor látható
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

Vasa diatréta: csak néhány hasonló van a világon 

A vasa diatréta, mivel hasonló csak néhány van a világon, felkeltette Balogh Attilának, a Vármegyei Kormányhivatal borászati szakemberének figyelmét, és sok utánjárás után sikerült róla 3D-s nyomtatással, az eredetihez hasonlót készíteni. Ez a Pastor pincészeté lett, talán azért is, mert oldalán ógörögül a felirat úgy szól: Áldozz a pásztornak, igyál és élni fogsz!

vasa diatréta
A vasa diatréta
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

Szőlőfürtök díszítik a III. században készült római kori szarkofágot, s felirata alapján bizonyára a vasa diatréta is kötődött a szőlőkultúrához. Így természetes, hogy a szüreti napokon történt az aktus, amelynek keretében a Wosinsky Mór Múzeum vármegyeházán lévő egyik kiállítótermében, az eredeti szarkofág mérethű, pontos másolata mellett írta alá Ódor János Gábor múzeumigazgató és Juhász Tibor az ajándékozási szerződést.

A vasa diatréta mostantól, a szarkofág mellett, egy megvilágított vitrinben látható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu