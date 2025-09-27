A zene, mint önismereti út– kurzus a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában

A kezdeményezés Pintér Gabriella énekművész tanártól származik, aki saját erőből, Erősné Máté Éva zongoratanárral közösen valósította meg az ötletet. A zenei kurzushoz csatlakozott a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium két pedagógusa, László Szilvia énekművész tanár és Kéry Tamás zongoratanár, akik nagyon hasznos és motiváló órákat tartottak a diákok számára.

Zenei kurzus a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zongora és magánének tanszakán.

Forrás: Facebook

A program 11-kor indult, melynek során László Szilvia az ének hangszerről tartott előadást a tanulóknak, amelyen saját tanítványa is részt vett. Az előadást követően személyesen is foglalkozott a gyerekekkel, külön-külön segítve őket a fejlődésben és a technikák elsajátításában.

„Nagyon nagy lökés volt a gyerekek számára, hogy amit én évek óta mondok azt most élőben is láthatták. Teljesen máshogy zajlanak azóta az órák” – mesélte Pintér Gabriella.

„Az énektanulás egy hatalmas önismereti dolog, hiszen ez a hangszer a testünk maga. Amit tanítunk ezzel a hangszerrel kapcsolatban az az életben is ott van, ez egy érdekes párhuzam. Tulajdonképpen az élet színpadára készítjük fel őket azzal, hogy a zene útján önmagukra találnak” – hangsúlyozta.

A kurzus vége egy telt házas, jó hangulatú, színvonalas koncerttel zárult. Itt már a szülők, hozzátartozók is jelen voltak, akik élvezettel figyelték és hallgatták a gyerekeket. A terem teljesen megtelt, és a családok közösen élvezhették a tehetséges fiatalok produkcióit, ami igazán meghitt és felemelő pillanatokat hozott minden jelenlévő számára.

„Az ilyen szakmai találkozók nagyon fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, és nekünk, pedagógusoknak is rengeteget jelentenek. Ezért nagy örömmel tervezzük, hogy jövőre is rendezünk hasonló eseményt, még gazdagabb programmal és új vendégekkel, akik más témákkal és tapasztalatokkal gazdagíthatják majd a tanulók élményeit” – emelte ki Pintér Gabriella, aki hozzátette az is: nagy köszönet illeti a szülőket is, hiszen az ő támogatásuk nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.