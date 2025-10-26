Harminc év, ötven kép – jubileumi kiállítás a Bárka Művészeti Szalontól (képgaléria, videó)

Már benne vannak a harmincadik évben, utalt az idő múlására megnyitójában Lönhárd Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnöke, hiszen 1996 tavaszán alakult meg a közösség, majd lett a baráti társaságból egyesület. Céljuk volt összefogni a megyében élő, zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A baráti beszélgetések célja az is volt, hogy tanuljanak egymástól, gyarapítsák tudásukat, legyenek jobbak, alkossanak szebbet, jobbat, miközben valamennyien tudják, egyikük sem lesz az új Rembrandt. Beszélt terveikről, hogy nagy célt tűztek maguk elé, s most évtizedekkel később megállapíthatják, amit elértek, az tiszteletet érdemel.

Megnyílt a Bárka Művészeti Szalon kiállítása, a képen Lönhárd Ferenc. Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

Két alapvető értéket követtek az évtizedek során, folytatta, egyik volt az alkotó ember, így az egymás iránti tisztelet, még akkor is, ha alkotásuk nem nyeri el tetszésüket. A másik pedig a befogadó, a néző iránti alázat, de nem megalázkodás, tette hozzá, hanem a bírálat megfontolása, tán elfogadása. Beszélt még az alkotói szabadságról, amely lehetőséget ad az számra elképzeléseik megvalósítására, s adja az örömet, hogy tettek valami hasznosat.