Harminc év, ötven kép – jubileumi kiállítás a Bárka Művészeti Szalontól (képgaléria, videó)
Félszáz kép a falakon. Festmények, akvarellek, tűzzománcok textilből varrt tájképek. A harminc éves Bárka Művészeti Szalon jubileumi kiállítása nyílt meg nemrégiben Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának Universitas galériájában.
Már benne vannak a harmincadik évben, utalt az idő múlására megnyitójában Lönhárd Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnöke, hiszen 1996 tavaszán alakult meg a közösség, majd lett a baráti társaságból egyesület. Céljuk volt összefogni a megyében élő, zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A baráti beszélgetések célja az is volt, hogy tanuljanak egymástól, gyarapítsák tudásukat, legyenek jobbak, alkossanak szebbet, jobbat, miközben valamennyien tudják, egyikük sem lesz az új Rembrandt. Beszélt terveikről, hogy nagy célt tűztek maguk elé, s most évtizedekkel később megállapíthatják, amit elértek, az tiszteletet érdemel.
Két alapvető értéket követtek az évtizedek során, folytatta, egyik volt az alkotó ember, így az egymás iránti tisztelet, még akkor is, ha alkotásuk nem nyeri el tetszésüket. A másik pedig a befogadó, a néző iránti alázat, de nem megalázkodás, tette hozzá, hanem a bírálat megfontolása, tán elfogadása. Beszélt még az alkotói szabadságról, amely lehetőséget ad az számra elképzeléseik megvalósítására, s adja az örömet, hogy tettek valami hasznosat.
A Bárka Művészeti Szalon jubileumi kiállításaFotók: Mártonfai Dénes
A kiállítás megnyitóját szavalatok tették szebbé, gazdagabbá. A Bárka szalon alkotóinak tárlata október végéig megtekinthető a PTE KPVK Universitas galériájában.
Teol.hu videó
