október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

55 perce

Harminc év, ötven kép – jubileumi kiállítás a Bárka Művészeti Szalontól (képgaléria, videó)

Címkék#Lönhárd Ferenc#teol video#Bárka Művészeti Szalon#PTE KPVK#Szekszárd#kiállítás

Félszáz kép a falakon. Festmények, akvarellek, tűzzománcok textilből varrt tájképek. A harminc éves Bárka Művészeti Szalon jubileumi kiállítása nyílt meg nemrégiben Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának Universitas galériájában.

Szepesi László

Már benne vannak a harmincadik évben, utalt az idő múlására megnyitójában Lönhárd Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnöke, hiszen 1996 tavaszán alakult meg a közösség, majd lett a baráti társaságból egyesület. Céljuk volt összefogni a megyében élő, zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A baráti beszélgetések célja az is volt, hogy tanuljanak egymástól, gyarapítsák tudásukat, legyenek jobbak, alkossanak szebbet, jobbat, miközben valamennyien tudják, egyikük sem lesz az új Rembrandt. Beszélt terveikről, hogy nagy célt tűztek maguk elé, s most évtizedekkel később megállapíthatják, amit elértek, az tiszteletet érdemel. 

Megnyílt a Bárka Művészeti Szalon kiállítása, a képen Lönhárd Ferenc. Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

Két alapvető értéket követtek az évtizedek során, folytatta, egyik volt az alkotó ember, így az egymás iránti tisztelet, még akkor is, ha alkotásuk nem nyeri el tetszésüket. A másik pedig a befogadó, a néző iránti alázat, de nem megalázkodás, tette hozzá, hanem a bírálat megfontolása, tán elfogadása. Beszélt még az alkotói szabadságról, amely lehetőséget ad az számra elképzeléseik megvalósítására, s adja az örömet, hogy tettek valami hasznosat.

A Bárka Művészeti Szalon jubileumi kiállítása

Fotók: Mártonfai Dénes

A kiállítás megnyitóját szavalatok tették szebbé, gazdagabbá. A Bárka szalon alkotóinak tárlata október végéig megtekinthető a PTE KPVK Universitas galériájában.

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu