Egy korszak véget ért, és többé már nem is tér vissza

Egy korszak lezárult. Néhány generáció évek múlva is emlegetni fogja a létét. Olyat hozott Magyarországra, amely addig szinte elképzelhetetlen volt és biztosan befolyásolta milliónyi ember képi kultúráját, zenei ízlését. A valaha ikonikus „Music Television”, 1981-es indulásakor forradalmasította a zeneipart: a videoklipet művészeti formává emelte, és a fiatal generációk életstílusát, divatját, ízlését is meghatározta. Olyan előadók karrierjét indította el, mint Madonna, Michael Jackson vagy a Nirvana.

A nyolcvanas, kilencvenes évek meghatározó zenekarai és előadói számára jelentette a világsiker eléréséhez vezető úton a fontost állomást. Mert aki egyszer már bekerült ide, az már volt valaki a pop szakmában. Az MTV több volt, mint tv csatorna – kulturális jelenség, amely hidat képezett a zene és a vizualitás között.

Ám a világ nagyot változott időközben. A zene megosztók megjelenése és népszerűsödése megásta a zenecsatorna sírját. A nézők már nem a tévécsatornától várják a zenét, hanem maguk választják ki, mit és mikor néznek. Az MTV ezzel párhuzamosan fokozatosan háttérbe szorította zenei tartalmait, és bár próbált az új világ népszerű műsorformáinak is megfelelni és visszakúszni a nézettség létráján, már nem volt versenyképes.

Az MTV hihetetlen sikeres, ízlés formáló léte és sok esetben döntő szerepe a világhír megteremtésében véget ért. Megszűnése nemcsak egy médium végét, hanem egy zenei korszak lezárását is jelzi: a közös zenei élmények, a klipbemutatók és a generációs pillanatok kora véget ért. A zene ma is él, csak más platformokon – az MTV öröksége pedig emlékeztet arra, milyen ereje van, ha a zene és a kép egyszerre szól a világhoz.