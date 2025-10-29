október 29., szerda

Hagyományőrzés

2 órája

Pacskerek, kézimunkák és miniszteri elismerés – Lázár János a bonyhádi gyűjtemény vendége volt

Címkék#bonyhádi relikvia#pacsker#gyűjtemény#kézimunka

A bonyhádi Perczel-kúria ma is a helyi németség élő otthona, ahol a múlt értékei és a közösségi hagyományok találkoznak.

Keresztes Klaudia

A bonyhádi Perczel-kúria nemcsak történelmi épület és hivatalos központ, hanem a helyi, bonyhádi németség egyik legfontosabb kulturális otthona is. A falai között rendszeresen zajlanak hagyományőrző rendezvények, kézműves foglalkozások és közösségi programok – köztük a népszerű Spinnstube, vagyis fonóestek.

A Perczel-kúriában Lázár János miniszter is tiszteletét tette, megtekintve a bonyhádi németség relikviáit.
Forrás:  Facebook

A bonyhádi németség relikviái a Perczel-kúria termeiben

„Két termünk is van a Perczel-kúriában” – meséli Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. Sajnos táncpróba megtartására nem alkalmas a két terem, viszont kisebb programok lebonyolítására kitűnő. A kúria termeiben gazdag gyűjtemény mesél a helyi németség múltjáról és hagyományairól. 

Rengeteg relikviánk van: népviseleti ruhák, használati tárgyak, különböző kézimunkák, fotók, sőt, egy hatalmas pacsker-gyűjtemény is

 – sorolja az elnök. A Spinnstube-foglalkozások során a résztvevők nemcsak kézimunkákat készítenek, hanem régi mintákat is feldolgoznak és digitalizálnak. „Több mint 300 mintát feldolgoztunk már, és felvittünk online, egész Tolna megyét lefedtük” – mondja büszkén Köhlerné Koch Ilona.

A gyűjtemény nem csupán a helyiek számára elérhető: bárki megtekintheti a kiállítást a kúria termeiben, ahol egy roll-up kiállítás is bemutatja a legérdekesebb darabokat.

 „Rengeteg helyre hívtak már minket, hogy bemutassuk a német gyűjteményünket. A legrangosabb ezek közül a Néprajzi Múzeum volt, ahol bemutatót és kézműves foglalkozást is tarthattunk” – meséli az elnök.

„Hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hogy Lázár János, építési és közlekedési miniszter is megtekintette a munkánkat” – emlékezett vissza Köhlerné Koch Ilona. 

Nemcsak az jelentett sokat, hogy egy országos szinten elismert vezető érdeklődött a tevékenységünk iránt, hanem az is, hogy őszinte elismeréssel szólt arról a közösségi munkáról, amit évek óta végzünk. Büszkék vagyunk arra, hogy városunkban erős és aktív a német közösség, Bonyhád pedig országosan a 3. város, ahol a lakosság arányában a legnagyobb számú a német nemzetiség. Fontos, hogy a hagyományainkat ne csak megőrizzük, hanem meg is mutassuk a világnak.

 – emelte ki.

„Tolna vármegye történelme, kultúrája és gazdasága elképzelhetetlen lenne a magyarországi németek több évszázados jelenléte és munkája nélkül. Szorgalmuk, hagyományaik őrzése és közösségépítő erejük ma is meghatározó érték a vármegyében. Meggyőződésünk, hogy a sokszínűség nem gyengít, hanem erősít, Tolna vármegye pedig éppen ettől vált igazán gazdaggá” – tette hozzá Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
