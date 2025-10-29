Pacskerek, kézimunkák és miniszteri elismerés – Lázár János a bonyhádi gyűjtemény vendége volt

A bonyhádi Perczel-kúria nemcsak történelmi épület és hivatalos központ, hanem a helyi, bonyhádi németség egyik legfontosabb kulturális otthona is. A falai között rendszeresen zajlanak hagyományőrző rendezvények, kézműves foglalkozások és közösségi programok – köztük a népszerű Spinnstube, vagyis fonóestek.

A Perczel-kúriában Lázár János miniszter is tiszteletét tette, megtekintve a bonyhádi németség relikviáit

A bonyhádi németség relikviái a Perczel-kúria termeiben

„Két termünk is van a Perczel-kúriában” – meséli Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. Sajnos táncpróba megtartására nem alkalmas a két terem, viszont kisebb programok lebonyolítására kitűnő. A kúria termeiben gazdag gyűjtemény mesél a helyi németség múltjáról és hagyományairól.

Rengeteg relikviánk van: népviseleti ruhák, használati tárgyak, különböző kézimunkák, fotók, sőt, egy hatalmas pacsker-gyűjtemény is

– sorolja az elnök. A Spinnstube-foglalkozások során a résztvevők nemcsak kézimunkákat készítenek, hanem régi mintákat is feldolgoznak és digitalizálnak. „Több mint 300 mintát feldolgoztunk már, és felvittünk online, egész Tolna megyét lefedtük” – mondja büszkén Köhlerné Koch Ilona.

A gyűjtemény nem csupán a helyiek számára elérhető: bárki megtekintheti a kiállítást a kúria termeiben, ahol egy roll-up kiállítás is bemutatja a legérdekesebb darabokat.

„Rengeteg helyre hívtak már minket, hogy bemutassuk a német gyűjteményünket. A legrangosabb ezek közül a Néprajzi Múzeum volt, ahol bemutatót és kézműves foglalkozást is tarthattunk” – meséli az elnök.

„Hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hogy Lázár János, építési és közlekedési miniszter is megtekintette a munkánkat” – emlékezett vissza Köhlerné Koch Ilona.

Nemcsak az jelentett sokat, hogy egy országos szinten elismert vezető érdeklődött a tevékenységünk iránt, hanem az is, hogy őszinte elismeréssel szólt arról a közösségi munkáról, amit évek óta végzünk. Büszkék vagyunk arra, hogy városunkban erős és aktív a német közösség, Bonyhád pedig országosan a 3. város, ahol a lakosság arányában a legnagyobb számú a német nemzetiség. Fontos, hogy a hagyományainkat ne csak megőrizzük, hanem meg is mutassuk a világnak.

– emelte ki.