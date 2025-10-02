Először jelennek meg a hölgyek az együttes különleges koncertjén

2024-ben több jelentős egyedi koncerttel jelentkeztünk. Ilyen volt például a Csobogó együttes megalakulásának 10 éves évfordulójára rendezett jubileumi előadásunk, illetve az adventi, ahol már vendégünk is volt Pintér Gabriella énekművész személyében. Ezen kívül Kapuváron a Haydn kórussal együtt adtuk elő dalainkat és közös műsorral ünnepeltük a karácsonyt – tájékoztatott Babothi-Varga Jenő, a Csobogó együttes vezetője.

A Csobogó együttes vezetője Babothi-Varga Jenő. Fotó: Kiss Albert

– Akik jártak már előadásainkon, azok tudják, hogy dalaink elsősorban magyar költők verseire készülnek. Ennek köszönhetően az idén tavasszal eljutottunk a Petőfi rádióba is, ami számunkra megerősítés volt, hogy minőségben is jó színvonalat képviselünk. (Első külföldi megmérettetésünkön, a Zentai Nemzetközi Fesztiválon, a meghívott 13 produkció közt elért 4. helyezésünkre is büszkék vagyunk.) – tette hozzá.