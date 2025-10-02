36 perce
Először jelennek meg a hölgyek az együttes különleges koncertjén
Hazai vizeken címmel szekszárdi kötődésű költők verseinek megzenésített változatából állított össze műsort a Csobogó együttes. A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban október 4-én 18 órakor kezdődik a koncertjük.
2024-ben több jelentős egyedi koncerttel jelentkeztünk. Ilyen volt például a Csobogó együttes megalakulásának 10 éves évfordulójára rendezett jubileumi előadásunk, illetve az adventi, ahol már vendégünk is volt Pintér Gabriella énekművész személyében. Ezen kívül Kapuváron a Haydn kórussal együtt adtuk elő dalainkat és közös műsorral ünnepeltük a karácsonyt – tájékoztatott Babothi-Varga Jenő, a Csobogó együttes vezetője.
– Akik jártak már előadásainkon, azok tudják, hogy dalaink elsősorban magyar költők verseire készülnek. Ennek köszönhetően az idén tavasszal eljutottunk a Petőfi rádióba is, ami számunkra megerősítés volt, hogy minőségben is jó színvonalat képviselünk. (Első külföldi megmérettetésünkön, a Zentai Nemzetközi Fesztiválon, a meghívott 13 produkció közt elért 4. helyezésünkre is büszkék vagyunk.) – tette hozzá.
A zenekar ezúttal teljes egészében hazai vizekre evez. Ennek a műsornak különlegessége, hogy a dalokban megjelenő költők mindegyike Szekszárdhoz kötődik. Vagy itt született, vagy itt élt, él, vagy éppen hosszabb-rövidebb ideig városunkban dolgozott, dolgozik. Többek neve biztosan ismerős, de lesznek olyanok, akikről most fog először hallani a közönség. Babits Mihály, Baka István, Darvas Ferenc, Dicső Zsolt, Jánosi György, Kis Pál István már korábbi műsorainkban is megjelentek, ugyanakkor Gacsályi József, Dombi-Tinódy László, Pereszlényi Zoltán, Hagymási Attila versei először hangzanak el nagy plénum előtt.
– A legnagyobb újdonság – amire eddig egyáltalán nem volt példa – a hölgyek megjelenése lesz. Köztük Wesselyné Ábrahám Erzsébet – akinek Gacsályi József mellett – mostanában jelent meg kötete, de amire a legnagyobb izgalommal készülünk, az annak a három szekszárdi gimnazista lánynak a verseire írt dalaink, amelyek igazi különlegességek lesznek. Ők Gál Angelika (I. Béla Gimnázium - Szekszárd), Málnai Zsófi (Garay János Gimnázium - Szekszárd) és Rácz Kata (Szent István Gimnázium - Tolna)
Ebben a műsorban a Csobogó tizennégy 14 teljesen új dallal jelentkezik. A koncert szombaton este hat órakor kezdődik a Garay gimnázium dísztermében.