10 év, 100 dal, ezer emlék – teltházas koncerttel ünnepelt a zenekar Szekszárdon (galéria)

Kutny Gábor

Születésnapot ünnepelt a Csobogó Együttes. Stílusosan ezt egy koncerttel koronázták meg a Garay János Gimnázium dísztermében a maguk és a közönség örömére a közelmúltban. Több mint egy évtized telt el azóta, hogy Babothi-Varga Jenő összeverbuvált néhány muzsikust és megalakította a Csobogó együttest.

Csobogó együttes koncertje a Garay Gimnáziumban
Születésnapi koncerttel ünnepelt a Csobogó Együttes a Garay János Gimnázium dísztermében
Fotó: Mártonfai Dénes

A tavalyi esztendő számos kiemelkedő produkciót hozott a zenekar életében, megélhették az első rádiós felkérésüket is, a Petőfi hullámhosszán szólaltak meg. 

A Csobogó Együttes most Szekszárdra fókuszált

A zenekar kezdetektől elhivatott a magyar költők verseinek megzenésítésében, ám most szűkebbre húzták a képzeletbeli körzőt és Szekszárdra koncentráltak. Olyan szerzők verseire írtak zenét, akik valamilyen módon kötődnek a városhoz. Babits, Baka István, Dicső Zsolt neve ismert, de ezúttal olyan fiatal vagy legalábbis a versírás területén most szárnyat bontó alkotók művei is bemutatásra kerültek, mint Pereszlényi Zoltán, Hagymási Attila vagy Dombi-Tinódy László. Az együttes ezúttal a fiatal generációnak is teret engedett azzal, hogy három középiskolás szerző Gál Angélika, Málnai Zsófi és Rácz Kata alkotását is megzenésítették, melyek a koncert repertoárjában is helyet kaptak a születésnapi fellépésen. 

Teltházas koncerttel ünnepelt a Csobogó Együttes

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

