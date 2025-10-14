október 14., kedd

Helén névnap

16°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Miért fekete a földvári kötény? – rangos díjat ítéltek oda a földváriaknak

Címkék#Dunaföldvári Vár#földvári kötény#múzeumpedagógia

Miért fekete a földvári kötény? Erre a kérdésre ad választ a Dunaföldvári Vár múzeumpedagógia foglalkozása, amely rangos szakmai díjat hozott a kiállítóhelynek.

Révészné Hanol Erzsébet

Múzeumpedagógia Nívódíjban részesült a Dunaföldvári Vár „Miért fekete a földvári kötény?” című programja. Az elismerést a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közös pályázatán nyerték el, amelyre összesen huszonnégy kiállítóhely nevezett, köztük az ország legjelentősebb múzeumai. Végül négy programnak ítélték oda a díjat: a fővárosból a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeuma, vidékről pedig a Dunaföldvári Vár mellett a bajai Türr István Múzeum részesült elismerésben.

A Dunaföldvári Vár csapata az elismeréssel
Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült a Dunaföldvári Vár programja
Forrás: Beküldött fotó

Ez a téma határozta meg idén a Dunaföldvári Vár programjait

Pályázni az adott évben készült múzeumpedagógia programmal lehetett, Dunaföldvár esetében ez a projekt Berze-Nagy Ilona Lábuk nyomát elmosta a víz című regényét dolgozta fel, többféle módszertan alkalmazásával – mondta el Fafkáné Simon Ildikó művelődésszervező, múzeumpedagógus. A regény a Dunaföldvár török-kori történetét meséli el, és választ ad arra a kérdésre: miért fekete a földvári kötény? A Dunaföldvári Vár programjait idén e téma köré szervezték, és dolgozták fel vetélkedő, kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás és tábor során is.

A foglalkozás alapja a papírszínház, különböző interakciókkal színesítve
Forrás: Beküldött fotó

Sokan hozzájárultak a megvalósításhoz

A fő elem a múzeumpedagógiai foglalkozás, melynek célja a helyi fiatalok (4-18 évesek) megszólítása, identitásának erősítése, helytörténeti ismereteinek bővítése volt. – A projekt előkészítése során kutatást végeztünk a helyi pedagógusok körében. Ennek eredményeként a papírszínházat választottuk a foglalkozás módszertanául, amit interaktív elemekkel egészítettünk ki – tette hozzá Fafkáné Simon Ildikó. A megvalósítás széles körű összefogás eredménye. Egy helyi művész és egy meseterapeuta is szerepet vállalt benne, a foglalkozások helyszínéül szolgáló terem berendezéséhez szintén többen hozzájárultak. Ennek köszönhető az az egyedi szoba, amelynek egyik fele egy török sátor, a másik pedig egy magyar nádkunyhó hangulatát teremti meg.

Korosztályonként más módon dolgozzák fel, miért fekete a földvári kötény

A fekete kötény legendájának témáját különbözőképpen dolgozták fel az óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak, a felsősöknek, a középiskolásoknak és a szakiskolásoknak szóló foglalkozások. Az egyes alkalmakat a fiatalabbaknál varázskövek használata, különleges hangok megszólaltatása, mondókázás és éneklés színesítette, míg a gimnazisták kipróbálhatták a digitális kötényfestést, a turizmus-vendéglátás szakon tanuló szakiskolások foglalkozása pedig egy helyi specialitás, a paprikás kalács sütésével zárult.

A szakma képviselői betekintést nyertek a foglalkozásba
Forrás: Beküldött fotó

Nemcsak a helyi gyerekeket várják a programra

A város minden oktatási-nevelési intézménye részt vett a programon, amely tovább folytatódik, és várják rá a vidéki gyerekeket is, de akár osztálykirándulások célpontjának is tökéletes, valamint előzetes bejelentkezéssel bárki számára elérhető. Fafkáné Simon Ildikó reméli, hogy az elismerés révén kiállítóhelyként is ismertebbé válik a Dunaföldvári Vár. Foglalkozásuk iránt nagy érdeklődés mutatkozott szakmai berkekből is, a Múzeumpedagógia Nívódíjat ugyanis a Múzeumok Őszi Fesztiváljának nyitó elemeként adták át a Szentendrei Skanzenben, ahol arra is lehetőség volt, hogy a jelenlévők jobban megismerhessék azt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu