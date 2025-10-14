Miért fekete a földvári kötény? – rangos díjat ítéltek oda a földváriaknak

Múzeumpedagógia Nívódíjban részesült a Dunaföldvári Vár „Miért fekete a földvári kötény?” című programja. Az elismerést a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közös pályázatán nyerték el, amelyre összesen huszonnégy kiállítóhely nevezett, köztük az ország legjelentősebb múzeumai. Végül négy programnak ítélték oda a díjat: a fővárosból a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeuma, vidékről pedig a Dunaföldvári Vár mellett a bajai Türr István Múzeum részesült elismerésben.

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült a Dunaföldvári Vár programja

Forrás: Beküldött fotó

Ez a téma határozta meg idén a Dunaföldvári Vár programjait

Pályázni az adott évben készült múzeumpedagógia programmal lehetett, Dunaföldvár esetében ez a projekt Berze-Nagy Ilona Lábuk nyomát elmosta a víz című regényét dolgozta fel, többféle módszertan alkalmazásával – mondta el Fafkáné Simon Ildikó művelődésszervező, múzeumpedagógus. A regény a Dunaföldvár török-kori történetét meséli el, és választ ad arra a kérdésre: miért fekete a földvári kötény? A Dunaföldvári Vár programjait idén e téma köré szervezték, és dolgozták fel vetélkedő, kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás és tábor során is.

A foglalkozás alapja a papírszínház, különböző interakciókkal színesítve

Forrás: Beküldött fotó

Sokan hozzájárultak a megvalósításhoz

A fő elem a múzeumpedagógiai foglalkozás, melynek célja a helyi fiatalok (4-18 évesek) megszólítása, identitásának erősítése, helytörténeti ismereteinek bővítése volt. – A projekt előkészítése során kutatást végeztünk a helyi pedagógusok körében. Ennek eredményeként a papírszínházat választottuk a foglalkozás módszertanául, amit interaktív elemekkel egészítettünk ki – tette hozzá Fafkáné Simon Ildikó. A megvalósítás széles körű összefogás eredménye. Egy helyi művész és egy meseterapeuta is szerepet vállalt benne, a foglalkozások helyszínéül szolgáló terem berendezéséhez szintén többen hozzájárultak. Ennek köszönhető az az egyedi szoba, amelynek egyik fele egy török sátor, a másik pedig egy magyar nádkunyhó hangulatát teremti meg.

Korosztályonként más módon dolgozzák fel, miért fekete a földvári kötény

A fekete kötény legendájának témáját különbözőképpen dolgozták fel az óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak, a felsősöknek, a középiskolásoknak és a szakiskolásoknak szóló foglalkozások. Az egyes alkalmakat a fiatalabbaknál varázskövek használata, különleges hangok megszólaltatása, mondókázás és éneklés színesítette, míg a gimnazisták kipróbálhatták a digitális kötényfestést, a turizmus-vendéglátás szakon tanuló szakiskolások foglalkozása pedig egy helyi specialitás, a paprikás kalács sütésével zárult.