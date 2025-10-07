október 7., kedd

Közönségtalálkozók

8 perce

Az Egykutya alkotói a közelünkbe érkeznek – most bárki találkozhat velük élőben! (videóval)

Címkék#Egykutya – Egykutya#film#Deák Kristóf#közönségtalálkozó

Már több mint tizennégyezren látták az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmjét, amely csípős humorával és feszült pillanataival hódítja meg a közönséget. Az Egykutya alkotói most személyesen is találkoznak a nézőkkel – a hét második felében Pécsen és Kaposváron is közönségtalálkozót tartanak.

Teol.hu

Már több mint 14 000-en látták az Oscar-díjas Deák Kristóf Egykutya című filmjét. A csípős humorban és feszült pillanatokban is gazdag, közönségkedvenc alkotás csütörtök óta országszerte látható a mozikban. A következő műsorhéten a nézők közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseken is megtekinthetik az év végjátékának nevezett filmet – adta hírül az ACG hírügynökség sajtóközleményében. Jó hír nekünk, hogy ugyan megyehatáron túl, de szinte karnyújtásnyi távolságban nyílt lehetőség a film alkotóival beszélgetni, találkozni. 

Az Egykutya alkotói és színészei érkeznek Kaposvárra és Pécsre is
Nemzetközi porondon is tarol a magyar film, az Egykutya
Fotó: ACG – Egykutya

Több mint 14 ezren választották az Egykutya című filmet

Már az első hétvégén több mint tizennégyezer néző váltott jegyet az Egykutyára október 2. és 5. között. A Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly főszereplésével készült független produkció így a hétvége harmadik legnézettebb filmje lett. A nézők tetszését már a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon is elnyerte, ahol Közönségdíjat kapott.

A nagy sikerre való tekintettel országszerte további közönségtalálkozókat hirdettek, ahol az érdeklődők személyesen találkozhatnak az alkotókkal.
A beszélgetéseken Deák Kristóf rendező, Varga Lóránt író és Mentes Endre producer is részt vesz, mellettük pedig a négy főszereplő: Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly. A találkozókon a film kulisszatitkaiba is bepillantást engednek, és elárulják, milyen társadalmi kérdéseket boncolgat az Egykutya a humor mögött.

A közönségtalálkozók október 9. és 12. között  Pécsen, Kaposváron, Szolnokon, Szombathelyen, Sopronban és Egerben várják a nézőket.

Tolna vármegyében a filmvetítések a következő időpontok szerint alakulnak:

Paks (Csengey Dénes Kulturális Központ mozi):
 • október 7. (kedd) 19:00 – premier
 • október 8. (szerda) 15:00

Szekszárd (Agóra Mozi, Babits Mihály Kulturális Központ):
 • október 9–12. és 14–15. mindennap 19:30

Bölcske (Rákóczi Mozi):
 • október 10. (péntek) 18:00
 • október 11. (szombat) 18:00
 • október 26. (vasárnap) 18:00

Az ACG Reklámügynökség gyártásában készült film országszerte megtalálható a mozik műsorán – írta közleményében az ACG Reklámügynökség. 
Az előzetes az InterCom YouTube-csatornáján megtekinthető: 

 

