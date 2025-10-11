október 11., szombat

Elkészült Tolna egyik nagy büszkesége

Tolna egyik nevezetes történelmi emlékének, a Páduai Szent Antalt ábrázoló szobornak a felújítása befejeződött. A 19. század közepéről származó alkotás a Bercsényi utca előtt áll és a város múltjának fontos jelképe. A szegények pártfogójaként tisztelt szentet, fiatal ferences szerzetesként ábrázoló szobor alkotója ismeretlen, de feltételezések szerint Festetich Ernő gróf állíttathatta, akinek birtokközpontja ezen a területen volt. Szent Antal kezében liliomot, evangéliumos könyvet és a gyermek Jézust tartja. A szobor vaskerítése helyi mestermunka, amely szintén a város kézműves hagyományait idézi.

A szobrot dr. Rosner Zsolt plébános áldotta meg
Forrás:  Facebook

Az elmúlt években a szobor állapota jelentősen romlott, a fejrésze is levált, ezért a helyreállítás halaszthatatlanná vált. A felújítás teljes egészében közadakozásból valósult meg, a Tolnai Római Katolikus Plébánia szervezésében.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
