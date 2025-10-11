Ezeket a fotókat látni kell! – Zöldfülű barátság a gyerekek szemével (galéria)

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei október 6-12. között vármegyeszerte kicsiknek és nagyoknak okoznak örömet, szórakozást, kikapcsolódást és kulturális töltekezést. Az ország minden könyvtárában ezen a héten rendezvénysorozatot hirdettek számos könyvbemutatóval, előadással.

Komjáthy Zsuzsanna a kisiskolás korosztályhoz érkezett a sokak által kedvelt könyvekkel

Fotó: Denes Martonfai

Az Álom és Valóság témakörét körbejáró tematikus héthez az Illyés Gyula Könyvtár is csatlakozott: előadásokat, kiállításokat és könyvbemutatókat szerveztek a témában a hét folyamán. A program részeként a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont Komjáthy Zsuzsanna, Zöldfülű barátság című könyvének bemutatójára. A kérdésre pedig, hogy a gyerekek hogy érezték magukat a kötetlen könyvbemutatón, a választ fotógalériánk adja meg.