Országos Könyvtári Napok

44 perce

Ezeket a fotókat látni kell! – Zöldfülű barátság a gyerekek szemével (galéria)

Címkék#Babits Mihály Kulturális Központ#Illyés Gyula Könyvtár#Álom és Valóság#Országos Könyvtári Napok

Kutny Gábor

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei október 6-12. között vármegyeszerte kicsiknek és nagyoknak okoznak örömet, szórakozást, kikapcsolódást és kulturális töltekezést. Az ország minden könyvtárában ezen a héten rendezvénysorozatot hirdettek számos könyvbemutatóval, előadással. 

Komjáthy Zsuzsanna a kisiskolás korosztályhoz érkezett a sokak által kedvelt könyvekkel
Fotó: Denes Martonfai

Az Álom és Valóság témakörét körbejáró tematikus héthez az Illyés Gyula Könyvtár is csatlakozott: előadásokat, kiállításokat és könyvbemutatókat szerveztek a témában a hét folyamán. A program részeként a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont Komjáthy Zsuzsanna, Zöldfülű barátság című könyvének bemutatójára. A kérdésre pedig, hogy a gyerekek hogy érezték magukat a kötetlen könyvbemutatón, a választ fotógalériánk adja meg. 

Országos Könyvtári Napok

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

