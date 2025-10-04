október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb borász vesztette életét

37 perce

Gyilkosság áldozata lett a borász

Címkék#Patkó Ágnes#Szekszárd#könyv#kisváros

Szeptember végén jelent meg a Szekszárdi vörös krimisorozat harmadik kötete, a Végzetes házasítás. A városban játszódó gyilkosságokkal tarkított sorozat gyorsan közönségsiker lett, az életben vérszomjasnak egyáltalán nem tűnő szerző, Patkó Ágnes pedig láthatóan nem fogy ki a rejtélyekből.

Kutny Gábor

Szekszárd békés kisváros, Patkó Ágnes könyveiben mégis igen gyakoriak a gyilkos esetek, az erőszakos halál. Azt mondja ez csak az írói munkásság része, egyáltalán nem ilyennek látja szülővárosát. – Nem mondhatom, hogy traumatikus emlékeim lennének. Az más kérdés, hogy egy krimiben muszáj lennie áldozatnak, esetleg többnek is. De nekem inkább az a célom, hogy pozitív képet fessek Szekszárdról. A regényeim világa kifejezetten kellemes és barátságos, akár az őszi, hideg esték kedvenc olvasmánya is lehet – mondja.

Gyilkos történetek
Gyilkos sorok egy békés lánytól. Forrás: TEOL

Mégis, már a Halálos rozé első oldalán eltett láb alól egy helyi borászt, aztán jött a Gyilkos borvidék, és most, a Végzetes házasítás óta tudjuk, hogy a Kálvária Kilátó, ahonnan meg lehet csodálni a panorámát is kifejezetten veszélyes hely.

Sosem valódi emberek ihletik az áldozataimat

– Szekszárdi borászokat is csak papíron ölök – mondja a szerző. – A könyveim viszont nagyon is szólnak arról, hogy a város szőlő- és borkultúráját megismertessem, mégpedig úgy, hogy ne egy szakkönyv hangulatú szöveget kelljen elolvasni például arról, hogy szerette-e a szocialista nagyüzemi szőlőtermelés a kadarkát, vagy honnan is származik valójában a bikavér, amiről még ma is sokan gondolják, hogy az Eger kiváltsága, pedig nem így van. És ezek mellett tényleg ott vannak az áldozatok, akik igen változatos halált halnak.

A gyilkosságok folytatódnak

– Igyekszem fenntartani az izgalom szintjét. Ez azt hiszem, sikerül is, mert a megjelenés után már egy héttel jöttek is a kérdések, hogy mikor jön a folytatás. Azt tervezem, hogy ugyanígy, jövő szüretre érkezzen. Én már tudom, hogy mi lesz a boros szál, sőt, aki jártas a témában, akár ki is találhatja a Végzetes házasítás vége alapján. 

Minden ami elkezdődik, az be is fejeződik egyszer, így van ez az áldozatokkal és könyvsorozatokkal is, de Ági viccesen azt mondja, „amíg találok áldozatot a városban addig folytatódnak a történetek, igaz, teszi hozzá már importáltam is". De valójában annyi rész megírására készül, amennyit még lelkesedéssel és új, friss ötletekkel meg lehet tölteni. A meglévő három kötet is különbözik egymástól, és egyértelműen megtalálták a közönségüket. – Az nagyon jó érzés –mondja a szerző, hogy rendre kapom az olvasói üzeneteket azoktól, akik a könyveim miatt látogattak el Szekszárdra, aminek még jobban örülök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu