Gyilkosság áldozata lett a borász

Szekszárd békés kisváros, Patkó Ágnes könyveiben mégis igen gyakoriak a gyilkos esetek, az erőszakos halál. Azt mondja ez csak az írói munkásság része, egyáltalán nem ilyennek látja szülővárosát. – Nem mondhatom, hogy traumatikus emlékeim lennének. Az más kérdés, hogy egy krimiben muszáj lennie áldozatnak, esetleg többnek is. De nekem inkább az a célom, hogy pozitív képet fessek Szekszárdról. A regényeim világa kifejezetten kellemes és barátságos, akár az őszi, hideg esték kedvenc olvasmánya is lehet – mondja.

Gyilkos sorok egy békés lánytól. Forrás: TEOL

Mégis, már a Halálos rozé első oldalán eltett láb alól egy helyi borászt, aztán jött a Gyilkos borvidék, és most, a Végzetes házasítás óta tudjuk, hogy a Kálvária Kilátó, ahonnan meg lehet csodálni a panorámát is kifejezetten veszélyes hely.