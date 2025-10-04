1 órája
Gyilkosság áldozata lett a borász
Szeptember végén jelent meg a Szekszárdi vörös krimisorozat harmadik kötete, a Végzetes házasítás. A városban játszódó gyilkosságokkal tarkított sorozat gyorsan közönségsiker lett, az életben vérszomjasnak egyáltalán nem tűnő szerző, Patkó Ágnes pedig láthatóan nem fogy ki a rejtélyekből.
Szekszárd békés kisváros, Patkó Ágnes könyveiben mégis igen gyakoriak a gyilkos esetek, az erőszakos halál. Azt mondja ez csak az írói munkásság része, egyáltalán nem ilyennek látja szülővárosát. – Nem mondhatom, hogy traumatikus emlékeim lennének. Az más kérdés, hogy egy krimiben muszáj lennie áldozatnak, esetleg többnek is. De nekem inkább az a célom, hogy pozitív képet fessek Szekszárdról. A regényeim világa kifejezetten kellemes és barátságos, akár az őszi, hideg esték kedvenc olvasmánya is lehet – mondja.
Mégis, már a Halálos rozé első oldalán eltett láb alól egy helyi borászt, aztán jött a Gyilkos borvidék, és most, a Végzetes házasítás óta tudjuk, hogy a Kálvária Kilátó, ahonnan meg lehet csodálni a panorámát is kifejezetten veszélyes hely.
Véletlenül lett könyvárus, kultúrikon vált belőleA Teol.hu podcast vendége volt Beke Vince, szekszárdi utcai könyvárus.
Sosem valódi emberek ihletik az áldozataimat
– Szekszárdi borászokat is csak papíron ölök – mondja a szerző. – A könyveim viszont nagyon is szólnak arról, hogy a város szőlő- és borkultúráját megismertessem, mégpedig úgy, hogy ne egy szakkönyv hangulatú szöveget kelljen elolvasni például arról, hogy szerette-e a szocialista nagyüzemi szőlőtermelés a kadarkát, vagy honnan is származik valójában a bikavér, amiről még ma is sokan gondolják, hogy az Eger kiváltsága, pedig nem így van. És ezek mellett tényleg ott vannak az áldozatok, akik igen változatos halált halnak.
Kód a jövőhöz? – Bemutatták a Mindenség algoritmusát (fotók)Könyvbemutató volt az MCC szekszárdi képzési központjában.
A gyilkosságok folytatódnak
– Igyekszem fenntartani az izgalom szintjét. Ez azt hiszem, sikerül is, mert a megjelenés után már egy héttel jöttek is a kérdések, hogy mikor jön a folytatás. Azt tervezem, hogy ugyanígy, jövő szüretre érkezzen. Én már tudom, hogy mi lesz a boros szál, sőt, aki jártas a témában, akár ki is találhatja a Végzetes házasítás vége alapján.
Minden ami elkezdődik, az be is fejeződik egyszer, így van ez az áldozatokkal és könyvsorozatokkal is, de Ági viccesen azt mondja, „amíg találok áldozatot a városban addig folytatódnak a történetek, igaz, teszi hozzá már importáltam is". De valójában annyi rész megírására készül, amennyit még lelkesedéssel és új, friss ötletekkel meg lehet tölteni. A meglévő három kötet is különbözik egymástól, és egyértelműen megtalálták a közönségüket. – Az nagyon jó érzés –mondja a szerző, hogy rendre kapom az olvasói üzeneteket azoktól, akik a könyveim miatt látogattak el Szekszárdra, aminek még jobban örülök.