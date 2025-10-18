Honismereti találkozó a helytörténeti értékek, az emlékezés jegyében

Honismereti találkozó helyszíne volt nemrég Lengyel község. A település a helyi önkormányzat vendéglátásával vármegyei szintű, a sorban a XXVI. seregszemlének adott otthont. A Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület (TVMEAHE) tagjai a Faluházban adtak egymásnak találkozót. Két kerek évforduló is idézte a hely szellemét, ugyanis kétszáz éve épült a község jelképének számító kastély és száz éve hunyt el névadó család jeles sarja, gróf Apponyi Sándor. A diplomata, bibliofil főrend az MTA tiszteletbeli tagja volt.

A honismereti találkozó egyik kedves színfoltjaként a lengyeli óvodások mutatták be műsorukat

Fotó: Dr. Gere László

A képviselő is méltatta a rendezvényt

A lengyeli óvodások kedves műsora után dr. Tóth György, az Apponyi Sándor Alapítvány képviselője idézte fel röviden Apponyi gróf életének fontosabb állomásait, a település és a nemzet javára kifejtett hazafias munkásságát. Mint fővédnök, megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. Mondandójában kiemelte a nemzeti és a helyi identitás megőrzésének fontosságát, a múlt ismeretének jelentőségét. Kifejtette, hogy a honismereti munkát a cselekvés fontos eszközének tartotta. Kutatóként hangsúlyozta a tudományos vizsgálódás fontosságát, amelyre nemzetünk településeinek jövőjét lehet építeni. Dr. Gesztesi Enikő, az egyesület elnöke azt húzta alá, hogy a vezetőség fontosnak tartja olyan fórumok kezdeményezését, amelyeken véleményt cserélhetnek a helytörténet kutatói, a honismeret hivatásos és laikus elkötelezettjei. Ezek a rendezvények jól szolgálják a helyi erők megtartását és bővítését, a szakmai és közfigyelem erősítését.

A találkozón ugyancsak részt vett Debreczeni-Droppán Béla és Juhász Zoltán András, a Honismereti Szövetség elnöke és titkára. Debreczeni-Droppán Béla elismeréssel illette a vármegyei egyesület több évtizedes munkálkodását, szerepvállalását az országos honismereti rendezvények megtartásában. Példa értékűnek nevezte a több mint százharminc tagot számláló egyesület fiatalítását, országosan is kiemelkedő, gazdag programajánlatát, a tagság összetartását, az egyesület elnökének sokrétű – országos és vármegyei szintű – szerepvállalását. Végül Braun János László, Lengyel polgármestere fejezte ki örömét az iránt, hogy az egyesület a községet választotta a rangos konferencia színhelyéül, ezzel együtt példákat említett Apponyi Sándor falu jólétet segítő tevékenységéből.