Honismereti találkozó a helytörténeti értékek, az emlékezés jegyében
Lengyel község adott otthont nemrég a vármegye egyik legjelentősebb kulturális eseményének, amelyen dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő is felszólalt. A honismereti találkozó a hagyományok, az emlékezés és a közösségi összetartozás jegyében zajlott. A program méltó főhajtás volt gróf Apponyi Sándor és a reformkor nagyjai előtt.
Honismereti találkozó helyszíne volt nemrég Lengyel község. A település a helyi önkormányzat vendéglátásával vármegyei szintű, a sorban a XXVI. seregszemlének adott otthont. A Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület (TVMEAHE) tagjai a Faluházban adtak egymásnak találkozót. Két kerek évforduló is idézte a hely szellemét, ugyanis kétszáz éve épült a község jelképének számító kastély és száz éve hunyt el névadó család jeles sarja, gróf Apponyi Sándor. A diplomata, bibliofil főrend az MTA tiszteletbeli tagja volt.
A képviselő is méltatta a rendezvényt
A lengyeli óvodások kedves műsora után dr. Tóth György, az Apponyi Sándor Alapítvány képviselője idézte fel röviden Apponyi gróf életének fontosabb állomásait, a település és a nemzet javára kifejtett hazafias munkásságát. Mint fővédnök, megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. Mondandójában kiemelte a nemzeti és a helyi identitás megőrzésének fontosságát, a múlt ismeretének jelentőségét. Kifejtette, hogy a honismereti munkát a cselekvés fontos eszközének tartotta. Kutatóként hangsúlyozta a tudományos vizsgálódás fontosságát, amelyre nemzetünk településeinek jövőjét lehet építeni. Dr. Gesztesi Enikő, az egyesület elnöke azt húzta alá, hogy a vezetőség fontosnak tartja olyan fórumok kezdeményezését, amelyeken véleményt cserélhetnek a helytörténet kutatói, a honismeret hivatásos és laikus elkötelezettjei. Ezek a rendezvények jól szolgálják a helyi erők megtartását és bővítését, a szakmai és közfigyelem erősítését.
A találkozón ugyancsak részt vett Debreczeni-Droppán Béla és Juhász Zoltán András, a Honismereti Szövetség elnöke és titkára. Debreczeni-Droppán Béla elismeréssel illette a vármegyei egyesület több évtizedes munkálkodását, szerepvállalását az országos honismereti rendezvények megtartásában. Példa értékűnek nevezte a több mint százharminc tagot számláló egyesület fiatalítását, országosan is kiemelkedő, gazdag programajánlatát, a tagság összetartását, az egyesület elnökének sokrétű – országos és vármegyei szintű – szerepvállalását. Végül Braun János László, Lengyel polgármestere fejezte ki örömét az iránt, hogy az egyesület a községet választotta a rangos konferencia színhelyéül, ezzel együtt példákat említett Apponyi Sándor falu jólétet segítő tevékenységéből.
Honismereti találkozó díjakkal, előadásokkal
A nap alkalmat kínált az összegzésekre, méltatásokra is. Az elnöki számvetés és jövőtervezés, valamint az idősebb – 75, 80, 85 éves –, és a legutóbbi találkozás óta belépő új tagtársak köszöntése után Debreczeni-Droppán Béla és dr. Gesztesi Enikő együtt adta át az országos Honismereti Szövetség emléklapját Balogh Attila (Szekszárd), dr. Dobos Gyuláné (Szekszárd), dr. Fazekas Ferenc (Paks), dr. Gesztesi Tamásné (Szekszárd), Greifensteinné Zsebe Anita (Kölesd), dr. Márton Ferenc (Szekszárd), Süveges Zoltán (Bölcske) és Szalai Ágnes (Várdomb) számára. Az egyesület elnöksége a saját alapítású Egyed Antal-díjat két közösségnek ítélte oda: a Fekete István Múzeumnak (Dombóvár) és a Fekete Gólya Háznak (Báta). Az elnök asszony köszöntötte és méltatta a két szervezet közösségszervező és közösségmegtartó munkáját. Kiemelte, hogy a díj egyúttal szól a múzeumok alapítóinak, Bodó Imrének és Imrénének (Dombóvár), illetve az intézményvezetőnek, Viliminé dr. Kápolnás Máriának (Báta).
Ezt követően A reformkor nagyjai – Arcélek a reformkor politikai és gazdasági életéből című összefoglaló témakör keretében hangzottak el előadások Debreczeni-Droppán Béla történész, főmuzeológus Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első vértanú miniszterelnöke, dr. Gesztesi Enikő történész, klasszika-filológus Gróf Széchenyi István gazdasági elképzelései, dr. Vizi Márta régész, főmuzeológus Apponyi Sándor és Wosinsky Mór öröksége – 130 éves a szekszárdi múzeum, majd Wigand Míra Brigitta, a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulója A nemzet csak akkor válik egésszé, ha minden tagja vállalja a közteherviselést – A Bezerédj-család emlékezete Tolna vármegyében címmel tartott referátumot.
Fókuszban a helyi nevezetességek
A polgármester által főzött ízletes ebéd után a résztvevők megkoszorúzták a Millenniumi Emlékművet, valamint a temetőben gróf Apponyi Sándor sírját, miközben Bognár Cecil Gyula, a Magyar Kultúra Lovagja tárogatón játszott. A község nevezetességeit a polgármester dr. Tóth György, dr. Tóth Györgyné, a Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetségének elnöke, dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó, a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint dr. Kozári Zsolt, a Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója mutatta be. Zárásaként az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki a házigazdáknak azért a gondos munkáért, ami megmutatkozott a rendezvény alapos előkészítésében, Ugyancsak elismeréssel illette az országos honismereti vezetés, a község és polgármestere minden részletben megmutatkozó támogatását és mecénás szerepét. A bizonyítékot a több, mint hatvan résztvevő szolgáltatta: egybehangzó értékelésük szerint valamennyien hasznos és remek hangulatú, élményekben gazdag napot élhettek meg Lengyelben.
