Szakmai továbbképzés a zeneiskolában

2 órája

Intettek a varázspálcával, hogy megszülethessen a zenei csoda

Címkék#MAFUMASZ#karmester#Szabó Ferenc

Szeri Árpád

Varázspálca elnevezéssel adott otthont fúvóskarnagyi továbbképzésnek a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a múlt hét végén. A három napos rendezvényt a Metronom Kft., a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ), valamint a fogadó intézmény együtt szervezte. 

Karmesterek
A Varázspálca elnevezésű szakmai továbbképzés résztvevői, középen világos zakóban Szabó Ferenc elnök
Fotó: Beküldött

A találkozóra az ország különböző helyszíneiről, illetve a határon túlról több mint harminc kolléga érkezett. A kurzusokat Szabó Ferenc, Hidas Frigyes díjas és Nívó díjas karmester, a MAFUMASZ elnöke, valamint Bekker Gyula és Markovics Gábor tartotta, mindketten Hidas Frigyes díjas karmesterek, a MAFUMASZ elnökségi tagjai. 

A továbbképzés témakörébe a hazai amatőr fúvószenei együttesek teljesítményének fejlesztése, a repertoárismeret bővítése, az értékrendek kialakítása, azok megőrzése tartozott. Szerepelt a repertoáron a karmesteri vezényléstechnikák bővítése, bemutatása elméletben és gyakorlatban. A résztvevők a gyakorlati vizsga – azaz a vezénylés – teljesítésével harminc kreditpontot szerezhettek.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
