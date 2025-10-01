Intettek a varázspálcával, hogy megszülethessen a zenei csoda

Varázspálca elnevezéssel adott otthont fúvóskarnagyi továbbképzésnek a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a múlt hét végén. A három napos rendezvényt a Metronom Kft., a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ), valamint a fogadó intézmény együtt szervezte.

A Varázspálca elnevezésű szakmai továbbképzés résztvevői, középen világos zakóban Szabó Ferenc elnök

Fotó: Beküldött

A találkozóra az ország különböző helyszíneiről, illetve a határon túlról több mint harminc kolléga érkezett. A kurzusokat Szabó Ferenc, Hidas Frigyes díjas és Nívó díjas karmester, a MAFUMASZ elnöke, valamint Bekker Gyula és Markovics Gábor tartotta, mindketten Hidas Frigyes díjas karmesterek, a MAFUMASZ elnökségi tagjai.

A továbbképzés témakörébe a hazai amatőr fúvószenei együttesek teljesítményének fejlesztése, a repertoárismeret bővítése, az értékrendek kialakítása, azok megőrzése tartozott. Szerepelt a repertoáron a karmesteri vezényléstechnikák bővítése, bemutatása elméletben és gyakorlatban. A résztvevők a gyakorlati vizsga – azaz a vezénylés – teljesítésével harminc kreditpontot szerezhettek.