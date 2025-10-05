október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Léleképítő

1 órája

Sztorik a Fehér Ház árnyékából – Járai Judit Szekszárdon mesélt az igazi Amerikáról

Címkék#Járai Judit#külpolitika#amerika#Fehér Ház

A Léleképítő sorozat újabb állomásán a közönség ugyancsak egy ismert személyiséget köszönthetett. Nemzetközi tapasztalatairól és a társadalmi értékekről Járai Judit tartott előadást. A külpolitikai újságíró beszélt személyes életútjáról és bemutatta riportkönyvét is.

Szeri Árpád

A nyári szünet után kedden este ismét megnyitotta kapuját az értékrend erősítő Léleképítő előadás sorozat. Az őszi szemeszter első vendégeként Járai Judit külpolitikai újságírót köszöntötte a helyszínen, a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében dr. Tóth Csaba Attila házigazda és műsorvezető. Az ismert vendég, aki a hetvenes évek közepe óta aktívan tevékenykedik a hazai sajtóban, Elszállt a fehér madár? (A nagyvilág magyar szemmel.) elnevezéssel osztotta meg élményeit, tapasztalatait és következtetéseit a közönséggel a miniszterelnökség által támogatott rendezvényen.

Járai Judit
Járai Judit külpolitikai újságírót dr. Tóth Csaba Attila köszöntötte a Léleképítő sorozat újabb állomásán
Fotó: Mártonfai Dénes

A külpolitikát tette fő helyre

Járai Judit saját életútját is bemutatta: egyszerű, polgári családból származik, horvát és magyar gyökerekkel. Gyerekkora boldog volt, bár szülei a kor nehézségei miatt például titokban keresztelték meg. Hosszú utat járt be az újságírói pályán. Az egyetem mellett és után különböző lapoknál próbálkozott, több helyen szerződés nélkül dolgozott, míg végül a Magyar Hírlaphoz és a Magyar Televízióhoz került. Személy szerint mindig is a külpolitikával, a nemzetközi történésekkel szeretett volna foglalkozni, és ez a lehetőség meg is adatott számára. Aláhúzta, hogy a munka, ez esetben az újságírói munka minősíti az embert. 

Kiemelten szólt az Egyesült Államokról, ahol 2003 és 2009 között, majd 2015-től 2020-ig washingtoni tudósítóként dolgozott. Tapasztalataiból kirajzolódott a tisztes, szorgalmas amerikaiak képe. Az Elszállt a fehér madár? című, tavalyelőtt megjelent riportkönyvének előzményeiről elmondta: szülei könyvtárában szerepelt egy Aldrich nevű írónő Száll a fehér madár című regénye, ami az amerikai telepesek életét írta le. Vajon ma az Egyesült Államok már ott tart, hogy elszállt az amerikai álom fehér madara? – tette fel Járai Judit a kérdést, amire nemmel válaszolt. A riportkönyv arról az Amerikáról szól, amit mi nem nagyon ismerünk, az átlagemberek mindennapjairól, hangsúlyozva a társadalmi összetartást, a vallásosságot és az erkölcsi elkötelezettséget.

Járai Judit a magyarság erejéről

Különböző országokban szerzett tapasztalatait felidézve szó esett a brazíliai, őshonos népesség törékeny helyzetéről, a globális világ kihívásairól, valamint Kína gyors fejlődéséről és saját határain jóval átnyúló, globális gazdasági terjeszkedéséről. Kritikusan említette a kortárs európai politikai és társadalmi változásokat, például a migráció és a kulturális eltolódások hatásait. Hazai területre térve így értékelte nemzetünket: „A magyarság mindig is megmaradt, mert erős volt. Valószínűleg az erejét adja az is, hogy különbözik a környezetétől. Magára utalt, akár nyelvileg, akár etnikai értelemben. És minél nagyobb nyomás éri, vagy nyomásnak van kitéve, talán annál erősebb.”

A „magyar álom” kérdésére adott válaszában kiemelte, hogy a szuverenitás, a nemzeti öntudat és a tisztes életvitel megőrzése kulcsfontosságú. Az előadás tanulságként is szolgált: Járai Judit életútja, nemzetközi tapasztalatai és elemzései révén a hallgatóság betekintést nyerhetett a külpolitika és a média világába, miközben erős üzenetet közvetített a hazaszeretetről, a személyes felelősségről és a közösségi összetartásról.

A Léleképítő következő vendége Mező Gábor lesz, az oknyomozó újságíró október 20-án, hétfőn 18 óra kezdettel tart előadást a hagyományos helyszínen, tehát a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében.

Pályafutás, tapasztalatok, tanulságok

  1. Járai Judit külpolitikai újságíró bemutatta gyermekkorát, polgári gyökereit és hosszú újságírói pályáját.
  2. Amerikai tapasztalatok – az Egyesült Államok társadalmának mindennapjairól, közösségi összetartásáról és vallásosságáról beszélt.
  3. Riportkönyv – az Elszállt a fehér madár? című könyv az amerikai átlagemberek életét és az „amerikai álom” kérdését vizsgálja.
  4. Nemzeti értékek és identitás – a magyar szuverenitás, nyelv, hagyományok és közösségi összetartás megőrzésének jelentősége.
  5. Tanulságok és inspiráció – az előadás betekintést nyújtott a külpolitika és média világába, kiemelve a személyes felelősséget és hazaszeretetet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu