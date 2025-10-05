Sztorik a Fehér Ház árnyékából – Járai Judit Szekszárdon mesélt az igazi Amerikáról

A nyári szünet után kedden este ismét megnyitotta kapuját az értékrend erősítő Léleképítő előadás sorozat. Az őszi szemeszter első vendégeként Járai Judit külpolitikai újságírót köszöntötte a helyszínen, a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében dr. Tóth Csaba Attila házigazda és műsorvezető. Az ismert vendég, aki a hetvenes évek közepe óta aktívan tevékenykedik a hazai sajtóban, Elszállt a fehér madár? (A nagyvilág magyar szemmel.) elnevezéssel osztotta meg élményeit, tapasztalatait és következtetéseit a közönséggel a miniszterelnökség által támogatott rendezvényen.

Járai Judit külpolitikai újságírót dr. Tóth Csaba Attila köszöntötte a Léleképítő sorozat újabb állomásán

Fotó: Mártonfai Dénes

A külpolitikát tette fő helyre

Járai Judit saját életútját is bemutatta: egyszerű, polgári családból származik, horvát és magyar gyökerekkel. Gyerekkora boldog volt, bár szülei a kor nehézségei miatt például titokban keresztelték meg. Hosszú utat járt be az újságírói pályán. Az egyetem mellett és után különböző lapoknál próbálkozott, több helyen szerződés nélkül dolgozott, míg végül a Magyar Hírlaphoz és a Magyar Televízióhoz került. Személy szerint mindig is a külpolitikával, a nemzetközi történésekkel szeretett volna foglalkozni, és ez a lehetőség meg is adatott számára. Aláhúzta, hogy a munka, ez esetben az újságírói munka minősíti az embert.

Kiemelten szólt az Egyesült Államokról, ahol 2003 és 2009 között, majd 2015-től 2020-ig washingtoni tudósítóként dolgozott. Tapasztalataiból kirajzolódott a tisztes, szorgalmas amerikaiak képe. Az Elszállt a fehér madár? című, tavalyelőtt megjelent riportkönyvének előzményeiről elmondta: szülei könyvtárában szerepelt egy Aldrich nevű írónő Száll a fehér madár című regénye, ami az amerikai telepesek életét írta le. Vajon ma az Egyesült Államok már ott tart, hogy elszállt az amerikai álom fehér madara? – tette fel Járai Judit a kérdést, amire nemmel válaszolt. A riportkönyv arról az Amerikáról szól, amit mi nem nagyon ismerünk, az átlagemberek mindennapjairól, hangsúlyozva a társadalmi összetartást, a vallásosságot és az erkölcsi elkötelezettséget.

Járai Judit a magyarság erejéről

Különböző országokban szerzett tapasztalatait felidézve szó esett a brazíliai, őshonos népesség törékeny helyzetéről, a globális világ kihívásairól, valamint Kína gyors fejlődéséről és saját határain jóval átnyúló, globális gazdasági terjeszkedéséről. Kritikusan említette a kortárs európai politikai és társadalmi változásokat, például a migráció és a kulturális eltolódások hatásait. Hazai területre térve így értékelte nemzetünket: „A magyarság mindig is megmaradt, mert erős volt. Valószínűleg az erejét adja az is, hogy különbözik a környezetétől. Magára utalt, akár nyelvileg, akár etnikai értelemben. És minél nagyobb nyomás éri, vagy nyomásnak van kitéve, talán annál erősebb.”