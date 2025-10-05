42 perce
Sztorik a Fehér Ház árnyékából – Járai Judit Szekszárdon mesélt az igazi Amerikáról
A Léleképítő sorozat újabb állomásán a közönség ugyancsak egy ismert személyiséget köszönthetett. Nemzetközi tapasztalatairól és a társadalmi értékekről Járai Judit tartott előadást. A külpolitikai újságíró beszélt személyes életútjáról és bemutatta riportkönyvét is.
A nyári szünet után kedden este ismét megnyitotta kapuját az értékrend erősítő Léleképítő előadás sorozat. Az őszi szemeszter első vendégeként Járai Judit külpolitikai újságírót köszöntötte a helyszínen, a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében dr. Tóth Csaba Attila házigazda és műsorvezető. Az ismert vendég, aki a hetvenes évek közepe óta aktívan tevékenykedik a hazai sajtóban, Elszállt a fehér madár? (A nagyvilág magyar szemmel.) elnevezéssel osztotta meg élményeit, tapasztalatait és következtetéseit a közönséggel a miniszterelnökség által támogatott rendezvényen.
A külpolitikát tette fő helyre
Járai Judit saját életútját is bemutatta: egyszerű, polgári családból származik, horvát és magyar gyökerekkel. Gyerekkora boldog volt, bár szülei a kor nehézségei miatt például titokban keresztelték meg. Hosszú utat járt be az újságírói pályán. Az egyetem mellett és után különböző lapoknál próbálkozott, több helyen szerződés nélkül dolgozott, míg végül a Magyar Hírlaphoz és a Magyar Televízióhoz került. Személy szerint mindig is a külpolitikával, a nemzetközi történésekkel szeretett volna foglalkozni, és ez a lehetőség meg is adatott számára. Aláhúzta, hogy a munka, ez esetben az újságírói munka minősíti az embert.
Kiemelten szólt az Egyesült Államokról, ahol 2003 és 2009 között, majd 2015-től 2020-ig washingtoni tudósítóként dolgozott. Tapasztalataiból kirajzolódott a tisztes, szorgalmas amerikaiak képe. Az Elszállt a fehér madár? című, tavalyelőtt megjelent riportkönyvének előzményeiről elmondta: szülei könyvtárában szerepelt egy Aldrich nevű írónő Száll a fehér madár című regénye, ami az amerikai telepesek életét írta le. Vajon ma az Egyesült Államok már ott tart, hogy elszállt az amerikai álom fehér madara? – tette fel Járai Judit a kérdést, amire nemmel válaszolt. A riportkönyv arról az Amerikáról szól, amit mi nem nagyon ismerünk, az átlagemberek mindennapjairól, hangsúlyozva a társadalmi összetartást, a vallásosságot és az erkölcsi elkötelezettséget.
Járai Judit a magyarság erejéről
Különböző országokban szerzett tapasztalatait felidézve szó esett a brazíliai, őshonos népesség törékeny helyzetéről, a globális világ kihívásairól, valamint Kína gyors fejlődéséről és saját határain jóval átnyúló, globális gazdasági terjeszkedéséről. Kritikusan említette a kortárs európai politikai és társadalmi változásokat, például a migráció és a kulturális eltolódások hatásait. Hazai területre térve így értékelte nemzetünket: „A magyarság mindig is megmaradt, mert erős volt. Valószínűleg az erejét adja az is, hogy különbözik a környezetétől. Magára utalt, akár nyelvileg, akár etnikai értelemben. És minél nagyobb nyomás éri, vagy nyomásnak van kitéve, talán annál erősebb.”
A „magyar álom” kérdésére adott válaszában kiemelte, hogy a szuverenitás, a nemzeti öntudat és a tisztes életvitel megőrzése kulcsfontosságú. Az előadás tanulságként is szolgált: Járai Judit életútja, nemzetközi tapasztalatai és elemzései révén a hallgatóság betekintést nyerhetett a külpolitika és a média világába, miközben erős üzenetet közvetített a hazaszeretetről, a személyes felelősségről és a közösségi összetartásról.
A Léleképítő következő vendége Mező Gábor lesz, az oknyomozó újságíró október 20-án, hétfőn 18 óra kezdettel tart előadást a hagyományos helyszínen, tehát a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében.
Pályafutás, tapasztalatok, tanulságok
- Járai Judit külpolitikai újságíró bemutatta gyermekkorát, polgári gyökereit és hosszú újságírói pályáját.
- Amerikai tapasztalatok – az Egyesült Államok társadalmának mindennapjairól, közösségi összetartásáról és vallásosságáról beszélt.
- Riportkönyv – az Elszállt a fehér madár? című könyv az amerikai átlagemberek életét és az „amerikai álom” kérdését vizsgálja.
- Nemzeti értékek és identitás – a magyar szuverenitás, nyelv, hagyományok és közösségi összetartás megőrzésének jelentősége.
- Tanulságok és inspiráció – az előadás betekintést nyújtott a külpolitika és média világába, kiemelve a személyes felelősséget és hazaszeretetet.