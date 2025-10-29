Ünnepi koncertsorozattal készül a 70 éves zeneiskola – meglepetések is jönnek!

Mi nem egy napban gondolkodunk, hanem egy egész jubileumi tanévben – mondja Ágostonné Béres Kornélia igazgatónő. Mivel a Liszt Ferenc Zeneiskola 1955. december 5-én kezdte meg működését, a jubileumi tanév is ezen a napon veszi kezdetét, és egészen 2026 tavaszáig tart. Az évforduló apropóján különböző rendezvények, koncertek, szakmai események és közösségi programok várják majd a diákokat, pedagógusokat, szülőket és az érdeklődő nagyközönséget.

Jubileumi tanév – 70 év a muzsika szolgálatában

Fotó: Facebook/Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola- Szekszárd

Múltidézés és hagyományőrzés – tisztelet az elődöknek

–A jubileum nemcsak ünneplés, hanem visszatekintés is. Az intézményben már az alapításkor volt egy „Liszt-kultusz" és azt gondolom, ez mind a mai napig megvan – mondja Ágostonné Béres Kornélia, az intézmény igazgatója.

Legendás tanárok – Husek Rezső , Thész László, Szily Lajos vagy bár nem volt igazgató, de Lányi Péter neve merül fel, akik hagyományt teremtettek, és akiket máig tisztelettel emlegetnek. Amikor belépek az igazgatói irodába, érzem, hogy ez nem csupán egy munkahely, hanem egy történelmi helyszín, ahol generációk dolgoztak a zeneművészetért

– teszi hozzá meghatódottan az intézmény vezetője.

Jubileumi tanév – számos eseménnyel ünnepelnek

A jubileumi tanév első kiemelkedő eseménye 2025. december 5-én, a születésnapi évfordulóra szervezett ünnepi koncert lesz a Művészetek Házában. Itt nem híres vendégművészek, hanem az intézmény volt növendékei lépnek színpadra – olyan fiatalok, akik ma már zenei pályán tanulnak, vagy hivatásos zenészek. A koncert célja nem csupán az ünneplés, hanem annak megmutatása is, milyen messzire juthat el egy növendék, aki kitartással és szenvedéllyel fordul a zene felé. A decemberi koncert csak a kezdet.