Ünnepi koncertsorozattal készül a 70 éves zeneiskola – meglepetések is jönnek!
Hetven évvel ezelőtt, december 5-én nyitotta meg kapuit a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola. Az azóta eltelt hetven év alatt generációk tanultak itt hangszeren játszani, zenélni, értéket teremteni. A jubileumi tanév alkalmából a Zeneiskola programsorozattal készül.
Mi nem egy napban gondolkodunk, hanem egy egész jubileumi tanévben – mondja Ágostonné Béres Kornélia igazgatónő. Mivel a Liszt Ferenc Zeneiskola 1955. december 5-én kezdte meg működését, a jubileumi tanév is ezen a napon veszi kezdetét, és egészen 2026 tavaszáig tart. Az évforduló apropóján különböző rendezvények, koncertek, szakmai események és közösségi programok várják majd a diákokat, pedagógusokat, szülőket és az érdeklődő nagyközönséget.
Múltidézés és hagyományőrzés – tisztelet az elődöknek
–A jubileum nemcsak ünneplés, hanem visszatekintés is. Az intézményben már az alapításkor volt egy „Liszt-kultusz" és azt gondolom, ez mind a mai napig megvan – mondja Ágostonné Béres Kornélia, az intézmény igazgatója.
Legendás tanárok – Husek Rezső , Thész László, Szily Lajos vagy bár nem volt igazgató, de Lányi Péter neve merül fel, akik hagyományt teremtettek, és akiket máig tisztelettel emlegetnek. Amikor belépek az igazgatói irodába, érzem, hogy ez nem csupán egy munkahely, hanem egy történelmi helyszín, ahol generációk dolgoztak a zeneművészetért
– teszi hozzá meghatódottan az intézmény vezetője.
Jubileumi tanév – számos eseménnyel ünnepelnek
A jubileumi tanév első kiemelkedő eseménye 2025. december 5-én, a születésnapi évfordulóra szervezett ünnepi koncert lesz a Művészetek Házában. Itt nem híres vendégművészek, hanem az intézmény volt növendékei lépnek színpadra – olyan fiatalok, akik ma már zenei pályán tanulnak, vagy hivatásos zenészek. A koncert célja nem csupán az ünneplés, hanem annak megmutatása is, milyen messzire juthat el egy növendék, aki kitartással és szenvedéllyel fordul a zene felé. A decemberi koncert csak a kezdet.
Januárban a városba „viszik ki” a zenét egy újabb koncerttel, ahol a jelen tehetségei, a jövő zenészei mutatkoznak be. Lesz regionális gitárverseny, amelyet az iskola nevéhez fűződő egykori tanítványokból álló zsűri bírál majd el.
Különleges programként rendhagyó tantestületi értekezletet is szerveznek: visszahívják a régi kollégákat, előkerülnek az archív fotók, és szakmai beszélgetésre is sor kerül. Hiszen nagyon fontosak a hagyományok, ezért szeretnék összekötni a múltat a jelennel.
A zeneiskola szellemisége változatlan
Bár a Zeneiskola ma már művészeti iskolaként működik – kiegészülve képzőművészeti, tánc- és drámatagozattal –, a zene továbbra is az iskola „szíve”. Az igazgatónő szerint nincs a városban olyan művészeti együttes, ahol ne dolgozna jelenlegi vagy volt növendékük.
A mai gyerekek azonnali visszajelzést várnak, a zene pedig lassú, türelmet igénylő folyamat
– mondja az igazgatónő. A Zeneiskolába sokan beiratkoznak, de csak a kitartók maradnak. Egyre több felnőtt is visszatér vagy újonnan kezd zenét tanulni, sokszor gyerekkori álmokat beteljesítve. Az iskola igyekszik reagálni a világ változásaira: klasszikus zeneművek mellett ma már filmzenéket is tanítanak. A Zeneiskola magja mindig megmaradt, még ha a név vagy a szerkezeti keretek változtak is – hangsúlyozza az igazgatónő.
Az elmúlt évtizedekben volt az iskola állami, majd művészeti intézmény, része volt másik iskolának is, de a lényeg, a zene szeretete és átadása nem változott.
A jövő kihívása, hogy megtalálják azokat a módszereket, amikkel a mai gyerekeket is meg lehet fogni: több érzékszervet bevonó oktatással, informatikai eszközökkel, kortárs zenei irányzatokkal, de úgy, hogy közben Mozart mindig Mozart maradhasson. A 70 éves jubileum nemcsak az elmúlt évtizedek elismerése, hanem egy új időszak kezdete is. Ahogy az igazgatónő fogalmaz: Egy évforduló mindig állomás. Visszatekintünk, de új célokat is kitűzünk. A zene szeretete és a közös élmény visz bennünket tovább.