Gyerekkor felnőtteknek is

1 órája

Ruhadarabból mesehős – különleges textilfigurák lepték el a bonyhádi könyvtárat! (képgaléria)

Címkék#bonyhád#Radisavljevic Marianna#kiállítás

Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban emlékek, történetek és érzések váltak kézzelfoghatóvá. A különleges kiállítás az Országos Könyvtári Napok keretében nyílt meg, az alkotó Radisavljevic Marianna.

Munkatársunktól

„Évszakok és ünnepek” címmel nyílt kiállítás a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok keretében. A kiállító alkotó Radisavljevic Marianna, aki a nagymamájától örökölte a varráshoz való affinitását. Az alkotó elmondta, hogy gobleinekkel és keresztszemes hímzésekkel kezdett, majd kedve támadt különböző szövetekből figurákat készíteni, melyek remekül ékesítenek egy lakást, vagy épp aktív szereplői a gyermekszobáknak.

Kiállítás nyílt Bonyhádon az Országos Könyvtári Napok keretében
Radisavljevic Marianna, az „Évszakok és ünnepek” című kiállítás alkotója. Fotó: Máté Réka

Életre kelt ruhadarabok a bonyhádi kiállításon

A tárlatot Zsókné Müller Natália ajánlotta a szépszámú vendég figyelmébe:

„Ez a kiállítás nem csupán játékokról és díszekről szól, hanem történetekről, emlékekről és érzésekről. A textilfigura több mint kedves társ a gyermekkorban: biztonságot ad, titkok őrzője, barát a magányos pillanatokban. A kiállított tárgyakban benne rejlik az alkotó türelme, kreativitása, szeretete és az a különleges figyelem, amely minden darabot egyedivé tesz. 

A textil, amely talán valaha ruhaként vagy terítőként szolgált, most az alkotó kezében új életre kelt. A figurákban, a gobelinekben benne van a gyermeki játékosság és a felnőtt művészi látásmód találkozása. Van bennük könnyedség és mélység, játék és üzenet” – fogalmazott szenmélyes hangvételű beszédében a megnyitón Zsókné Müller Natália.

Évszakok és ünnepek – Radisavljevic Marianna kiállítása

Fotók: Máté Réka

 

 

