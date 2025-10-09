Ruhadarabból mesehős – különleges textilfigurák lepték el a bonyhádi könyvtárat! (képgaléria)

„Évszakok és ünnepek” címmel nyílt kiállítás a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok keretében. A kiállító alkotó Radisavljevic Marianna, aki a nagymamájától örökölte a varráshoz való affinitását. Az alkotó elmondta, hogy gobleinekkel és keresztszemes hímzésekkel kezdett, majd kedve támadt különböző szövetekből figurákat készíteni, melyek remekül ékesítenek egy lakást, vagy épp aktív szereplői a gyermekszobáknak.

Radisavljevic Marianna, az „Évszakok és ünnepek” című kiállítás alkotója. Fotó: Máté Réka

Életre kelt ruhadarabok a bonyhádi kiállításon

A tárlatot Zsókné Müller Natália ajánlotta a szépszámú vendég figyelmébe:

„Ez a kiállítás nem csupán játékokról és díszekről szól, hanem történetekről, emlékekről és érzésekről. A textilfigura több mint kedves társ a gyermekkorban: biztonságot ad, titkok őrzője, barát a magányos pillanatokban. A kiállított tárgyakban benne rejlik az alkotó türelme, kreativitása, szeretete és az a különleges figyelem, amely minden darabot egyedivé tesz.