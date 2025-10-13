Teol.hu videó
1 órája
Koncerttel koronázták meg a születésnapot (videó)
Több mint egy évtized telt el azóta, hogy Babothi-Varga Jenő összeverbuvált néhány muzsikust és megalakította a Csobogó együttest.
Teltházas koncerttel ünnepelt a Csobogó EgyüttesFotók: Mártonfai Dénes
A születésnapot stílusosan egy koncerttel koronázták meg Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében a maguk és a közönség örömére a közelmúltban.
Teol.hu videó
- Paksi formáció műsorával avatták fel a megújult kulturális központot (videó)
- Tanévnyitó művészeti kiállítás: a tehetség és fejlődés ünnepe – videó
- Aranyszínű sárgaság: pánik helyett most összefogni kell, úgy lesz hatékony a védekezés (videó)
- Sportot űztek a hazaszeretetből (videó, galéria)
- Húsz sportegyesület kapott lehetőséget a bemutatkozásra (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre