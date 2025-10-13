október 13., hétfő

Koncerttel koronázták meg a születésnapot (videó)

Címkék#teol video#zene#Babothi-Varga Jenő#koncert#csobogó együttes#Garay János Gimnázium

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy Babothi-Varga Jenő összeverbuvált néhány muzsikust és megalakította a Csobogó együttest. 

Teltházas koncerttel ünnepelt a Csobogó Együttes

Fotók: Mártonfai Dénes

A születésnapot stílusosan egy koncerttel koronázták meg Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében a maguk és a közönség örömére a közelmúltban. 

 

