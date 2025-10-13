Teol.hu videó
Paksi formáció műsorával avatták fel a megújult kulturális központot (videó)
Elkészült a felújított színházterem Pakson, átadták a Csengey Dénes Kulturális Központ felújított színháztermét.
Felújították a színháztermet PaksonFotók: Molnár Gyula
A péntek esti avató ünnepségen Heringes Anita polgármester mondott köszöntőt, majd egy paksi zenészekből, énekesekből álló alkalmi formáció, a Groove Poetry „Elmondom hát mindenkinek!” című előadását láthatta, hallhatta a közönség, amely elsőként foglalt helyet az új székeken.
A további részleteket itt találja!
