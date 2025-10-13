október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

18°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

23 perce

Paksi formáció műsorával avatták fel a megújult kulturális központot (videó)

Címkék#Paks#teol video#színházteröm#Csengey Dénes Kulturális Központ#Heringes Anita

Teol.hu

Elkészült a felújított színházterem Pakson, átadták a Csengey Dénes Kulturális Központ felújított színháztermét. 

Felújították a színháztermet Pakson

Fotók: Molnár Gyula

A péntek esti avató ünnepségen Heringes Anita polgármester mondott köszöntőt, majd egy paksi zenészekből, énekesekből álló alkalmi formáció, a Groove Poetry „Elmondom hát mindenkinek!” című előadását láthatta, hallhatta a közönség, amely elsőként foglalt helyet az új székeken.

A további részleteket itt találja!

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu