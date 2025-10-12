október 12., vasárnap

Kiállítás

56 perce

Mit üzen a grafikus a világnak? Könyv István János kiállításán kiderül

Címkék#népművészet#kultúra#grafikusművész

Kutny Gábor

Könyv István János a Simontornyán élő grafikusművész, a Magyar Kultúra Lovagja. Életmű szilánkok című kiállítása a Tamási Városi Galériában nyílt meg.

Könyv István János és Könyv Kata
Könyv István és Könyv Kata Tamásiban a kiállítás megnyitóján
Forrás: Facebook

Az alkotó fontosnak tartja a kortárs művészetek, a hagyományőrző és régi mesterségek, a népművészet szereplői és a civilszervezetek összefogását, bemutatását. Elkötelezett a fiatal tehetségek nevelésében, lehetőségei szerint segíti bemutatkozásukat. Több hagyományteremtő rendezvény megálmodója és szervezője, megvalósítója, művészeti vezetője a dél-dunántúli régióban. Olyan rendezvényeké, melyek többfunkciós szerepükkel, a kultúrát népszerűsítő, kisugárzó erővel bírt(n)ak és jó hatással vannak, elősegítik a turizmus és az idegenforgalom megélénkülését a Dél-Dunántúlon, Tolna vármegyében és Simontornyán egyaránt. Grafikái nem csak történeteket mesélnek, hanem erős emberi üzeneteket közvetítenek. Több alkotásában hangsúlyozza az emberiség és a magyarság sorsa feletti aggodalmát. A kiállítást Könyv Kata festőművész, az alkotó lánya nyitotta meg. 

 

