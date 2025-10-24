A természet nem díszlet, hanem alkotótárs

A Mokk’Art Egyesület és partnerei új művészeti projektbe fogtak: a Tájték című Land Art fókuszú természetművészeti szimpózium megszervezésébe, amely Szekszárdon és környékén valósult meg. A kezdeményezés ötlete Szabó Bernitől, az egyesület elnökétől és a MOKK-ART Kft. vezetőjétől származik, aki a korábbi, nagy sikert aratott PIC-Túra Alkotótábor után szeretett volna új formát találni a művészet és a természet összekapcsolására. Az elképzelés megvalósításához Könyv Katát, a művésztelepek művészeti vezetőjét kérte fel.

A Mokk’Art Egyesület szimpóziuma

Forrás: Beküldött fotó

A szimpózium alapkoncepciója az volt, hogy a természetben és természetes anyagokból szülessenek kortárs művek – ágakból, kövekből, levelekből, vízből, napfényből –, amelyek idővel visszatérnek a környezetbe, eggyé válnak a tájjal. Ez a múlandóság a természetművészet egyik alapelve: az alkotás nem birtokolni akar, hanem rámutatni arra, ami körülvesz bennünket.

A szervezők nemzetközi szinten is elismert művészeket hívtak meg Szekszárdra: dr. Fusz György, Kiss Adél, Kopacz Kund, Könyv Kata, Péter Alpár és Szabó Klarisz Médea közösen dolgoztak a tájjal a város különböző pontjain – többek között a Csacska-szurdikban, a szekszárdi és cserháti kilátónál, Fusz György szőlőskertjében, valamint a Mokka Café & Waffel Bar udvarán. A szimpózium fővédnöke dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere volt, aki maga is szobrászművészként vett részt a munkában.

A rendezvény szakmai része október 7-én indult egy kerekasztal-beszélgetéssel, ahol a természetművészet elméletéről, a kortárs művészeti térhasználatról és a táj szerepéről esett szó. A beszélgetés résztvevői dr. Erőss István, a Képzőművészeti Egyetem rektora, Péter Ágnes, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense, dr. Fusz György, valamint Könyv Kata voltak, a moderátor szerepét pedig Fazakas Réka, a Műcsarnok kurátora vállalta.

A szimpózium nemcsak a szakmai közönséget szólította meg, hanem a helyi közösséget is bevonta. Október 8–10. között ingyenes kreatív workshopokat szerveztek gyermekeknek a Mokk’Art birtok udvarán, Lánczos-Csató Dóra keramikus és Kiss Adél festőművész vezetésével. A foglalkozások során a gyerekek természetes anyagokból készíthettek apró alkotásokat, így személyesen is megtapasztalhatták, mit jelent együtt dolgozni a környezettel.